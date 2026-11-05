Brandkatastrophe Crans-Montana: Neue Vorwürfe gegen Jacques Moretti

Die Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten gehen weiter. Gegen Betreiber Jacques Moretti laufen nun zusätzliche Untersuchungen wegen häuslicher Gewalt, während die zivilrechtliche Aufarbeitung komplexer wird.

Die Aufklärung der verheerenden Brandkatastrophe in der Schweizer Gemeinde Crans-Montana, bei der 41 Menschen ihr Leben verloren und 115 Personen schwer verletzt wurden, hat eine neue, komplexe Dimension erhalten. BILD-Reporter Jörg Völkerling rekonstruiert in einer aktuellen Folge des Podcasts "IM EINSATZ" die Ereignisse der Silvesternacht und deckt dabei neue strafrechtliche Ermittlungen gegen den Barbetreiber Jacques Moretti auf. Die Umstände, unter denen die Feier im Untergeschoss der Bar " Le Constellation" begann, verwandelten sich binnen weniger Minuten in ein unkontrollierbares Inferno, das die Überlebenden bis heute physisch und psychisch belastet.

Ursachen des Infernos und Sicherheitsmängel

Der Auslöser der Katastrophe lag in der sorglosen Handhabung von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe brennbarer Materialien. An Champagnerflaschen befestigte Wunderkerzen kamen der mit Schaumstoff verkleideten Decke des Untergeschosses zu nahe. Dieses hochentzündliche Material fing prompt Feuer, woraufhin sich Flammen und pechschwarzer Rauch blitzschnell im gesamten Partykeller ausbreiteten. Die Bar wurde dadurch zur unüberwindbaren Todesfalle, in der die Gäste keine Chance auf rechtzeitige Flucht hatten.

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Neben der unmittelbaren Zündquelle haben die Ermittlungen im Laufe der vergangenen 11 Monate eine lange Liste gravierender baulicher Versäumnisse und Nachlässigkeiten ans Licht gebracht. Ein besonders kritischer Mangel betrifft die Fluchttreppe, die vom Keller in die Freiheit führt. Jacques Moretti hatte diese Treppe von einer ursprünglichen Breite von 3 Metern auf lediglich 1,37 Meter verschmälern lassen. Diese extreme Engstellung behinderte einen geordneten Massenabfluss der Gäste in der Paniksituation massiv.

Zusätzliche Hindernisse stellten die Notausgänge dar, die während des Brandes verschlossen oder durch Gegenstände verstellt waren. Jacques Moretti konnte bis zur jetzigen Phase der Ermittlungen keine schlüssige Erklärung dafür liefern, woher er die leicht entzündliche Schaumstoffverkleidung bezog, die innerhalb von Sekunden vollständige Verbrennung erfuhr. Diese strukturellen Mängel bilden den Kern der Vorwürfe, die gegen das Betreiberpaar erhoben werden.

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Häusliche Gewalt und verweigerte Aussage

Während die zivil- und strafrechtliche Aufarbeitung der Brandursachen läuft, verdichten sich die Hinweise auf persönliche Probleme innerhalb des Betreiberhaushalts. Gegen Jacques Moretti wurden nun zusätzliche Ermittlungsschritte wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt eingeleitet. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau Jessica physisch attackiert und ihr dabei Kopfverletzungen zugefügt zu haben.

Infolgedessen befindet sich Jacques Moretti erneut in Haft, was die dynamische Entwicklung der rechtlichen Lage weiter verkompliziert. Seine Frau Jessica Moretti erklärte gegenüber den Behörden und ihrer Verteidigung, sie sei psychisch nicht in der Lage, an weiteren Vernehmungen zur Brandkatastrophe teilzunehmen. Die Verteidiger haben den Vorfall der häuslichen Gewalt bestätig, wobei der Anwalt der Opfer dies auf den immensen juristischen und emotionalen Druck zurückführt, der auf dem Paar lastet.

Die Konsequenzen dieser Entwicklung sind weitreichend. Für Jacques Moretti bedeuten die zusätzlichen Vorwürfe eine erhebliche Verlängerung des bereits laufenden Hafturteils. Die Kombination aus der schwerwiegenden Fahrlässigkeit, die zur Brandkatastrophe führte, und den neuen Vorwürfen der Gewaltbereitschaft im privaten Umfeld verschärft die persönliche und rechtliche Isolation des Inhaftierten erheblich.

Zivilrechtliche Klagen und Eventualvorsatz

Neben dem Strafverfahren spielt die zivilrechtliche Ebene eine entscheidende Rolle bei der Zukunft des Falls. Fast 80 Anwälte vertreten dabei 280 Kläger, die Schadensersatz und Schmerzensgeld einfordern. Die juristische Strategie der Klägerseite zielt darauf ab, den Nachweis eines Eventualvorsatzes zu erbringen. Das bedeutet, dass nicht nur Fahrlässigkeit, sondern die bewusste Inkaufnahme der Gefährdung der Leben der Gäste als Straftatbestand dienen soll.

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Sollte sich im Gerichtsverfahren beweisen lassen, dass die Morettis die Sicherheit ihrer Gäste bewusst aufs Spiel gesetzt haben, droht eine signifikant höhere strafrechtliche Verurteilung als die anfangs diskutierten drei Jahre Haft. Die Liste der versäumten Sicherheitsvorkehrungen hat sich während der Ermittlungen deutlich verlängert, was die Position der Anklage und der Kläger stärkt. Die finanzielle und moralische Verantwortung wird somit umfassend geprüft.

Verantwortung der Gemeinde und Zeitschiene

Die Frage nach der Haftung beschränkt sich längst nicht mehr allein auf die Betreiber der Bar "Le Constellation". Auch Mitarbeiter und Behörden der Gemeinde Crans-Montana stehen nun im Fokus der Untersuchungen. Es hat sich gezeigt, dass die zuständigen Behörden die Bar offenbar über einen Zeitraum von vielen Jahren nicht regelmäßig auf Brandsicherheit und Einhaltung der Vorschriften kontrolliert haben.

Diese strukturelle Aufsichtspflichtverletzung der Gemeinde stellt ein weiteres Standbein der Anklage und der zivilrechtlichen Forderungen dar. Die Versäumnisse der lokalen Verwaltung stehen in direktem Zusammenhang mit den baulichen Mängeln, die die Flucht der Gäste unmöglich machten. Die Frage, wie lange eine solche Aufsichtslücke hätte bestehen dürfen, wird zentral in den Prozess eingebracht.

Das Fazit von Reporter Jörg Völkerling ist nüchtern und prognostiziert eine langwierige Entwicklung. Die gesamte juristische Aufarbeitung, einschließlich der Prüfung der Schuld der Gemeindebehörden, wird sich nach seiner Einschätzung sicherlich nahezu ein Jahrzehnt lang hinziehen. Für die Hinterbliebenen der 41 Toten und die 115 Verletzten bedeutet dies eine weitere lange Phase der Ungewissheit und des rechtlichen Kampfes um Gerechtigkeit und Entschädigung.