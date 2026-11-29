Wenn ihr euer WLAN verbessern wollt, solltet ihr euch das Angebot mit dem neuen Fritz-Repeater anschauen.

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. Der Repeater ist erst vor Kurzem für 150 Euro auf den Markt gekommen und schon jetzt deutlich im Preis gefallen. Der FRITZ! Repeater 2700 ist der aktuellste Wi-Fi-7-Repeater von Fritz!.

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Er unterstützt die neuesten Standards und arbeitet nicht nur perfekt mit den Wi-Fi-7-Routern zusammen, sondern kann sich durch die Mesh-Technologie auch mit älteren Modellen verbinden und so ein stabiles WLAN-Netz schaffen. Mit dem FRITZ! Repeater 2700 erweitert ihr euer WLAN schnell und zuverlässig und profitiert von modernem Wi-Fi 7 mit einer kombinierten Datenrate von bis zu 6.500 MBit/s. Dank leistungsstarker 4×4-MIMO-Technik im 5-GHz-Band und 2×2-MIMO bei 2,4 GHz könnt ihr auch viele Geräte gleichzeitig verbinden.