Brandon Aiyuk und die San Francisco 49ers in einer schwierigen Situation

Brandon Aiyuk, der Star-Receiver der San Francisco 49ers, befindet sich in einer schwierigen Situation. Fragwürdige Social-Media-Posts haben hohe Wellen geschlagen und seine Zukunft ist ungewiss. Die Franchise hofft auf einen Trade oder eine Entlassung, aber Aiyuk will nicht gehen. Der Receiver hat bereits ein Video veröffentlicht, in dem er sich über seine Situation äußert und seine Garantien für ungültig erklärt hat.

Brandon Aiyuk und die San Francisco 49ers befinden sich in einer schwierigen Situation. Fragwürdige Social-Media-Posts des Wide Receivers schlagen hohe Wellen. Am Wochenende teilte der 28-Jährige über Social Media ein Video, in dem er sich erstmals öffentlich über knapp 90 Sekunden zu seiner aktuellen Situation im Team äußerte.

Zwei Tage später veröffentlichte er ein weiteres Video - mit äußerst scharfen Worten. Seine Zukunft? Ungewiss. Daher lief er bislang für kein anderes NFL-Team auf.

Insgesamt bestritt er bis dato 78 Spiele, wovon neun in der Postseason waren. Sein letztes Spiel liegt allerdings schon etwas zurück. Am 20. Oktober 2024 zog sich der Star-Receiver einen Kreuz- und Außenband- sowie Meniskusriss im Spiel gegen...

Zurück zu seinem ersten Video: Die Bildunterschrift 'Wenn ihr Angst habt, sagt es einfach' erwähnte, wie in seinen Aussagen im Video, jedoch nie den Namen der Franchise. Eine mögliche Interpretation, die Fans und Experten aktuell liefern, ist, dass der Spieler meint, die Franchise hätte Angst, ihren Star zu entlassen. Dann könne er schließlich bei einem anderen Team landen und groß aufspielen. In einem zweiten Video nur zwei Tage später wurde er derweil deutlicher.

So erklärte er, die 'Niners'-Bosse seien sauer, weil sie es vermasselt hätten, indem sie ihm im August 2024 eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 120 Millionen US-Dollar angeboten hätten.

'Und noch was. Wollt ihr wissen, warum sie wirklich sauer sind? Sie sind sauer, weil sie dumm sind. Sie sind blöd.

Sie sind sauer, weil sie mir in acht Monaten 50 Millionen Dollar gezahlt, und meine Garantien für ungültig erklärt haben. Und ich werde 2026 bei einem neuen Team spielen.

' Und weiter: 'Sie sind sauer auf sich selbst. Sie tun nur so, als wären sie sauer auf mich, aber in Wirklichkeit sind sie verdammt sauer auf sich selbst.

' Der vermeintliche Streit fing allerdings nicht erst diesen Sommer an. Nach der schweren Verletzung ließen die 49ers garantierte Zahlungen aus, weil Aiyuk nicht an den Reha-Maßnahmen für sein kaputtes Knie teilgenommen hatte. Daraufhin erschien der Receiver gar nicht mehr in den Einrichtungen der Franchise und diese setzte ihn im Dezember 2025 auf die Reserve-/Left-Team-Liste.

Im Januar kündigte General Manager John Lynch an, dass Aiyuk nie wieder für die Niners auflaufen werde, obwohl sie ihn auch nicht einfach gehen lassen werden. Trotz der schweren Verletzung und der Nebengeräusche hoffte man auf einen Trade des Star-Receivers. Obwohl dies nicht zustande kam, hielt man an Aiyuk weiterhin fest. Trainer Kyle Shanahan wollte 'nicht versuchen, so schnell wie möglich ein anderes Team' für ihn zu finden.

Dort spielt sein enger Freund Jayden Daniels als Quarterback. Beide teilten sich die Kabine bereits an der Arizona State University und kennen sich daher bestens. Dafür spricht auch der Instagram-Account des Pass-Empfängers. Am Montagabend folgte Aiyuk lediglich fünf Accounts: seiner Frau, Adidas, seiner persönlichen Marke, den Commanders und Daniels selbst.

Hinzu kommen Posts vom Samstag, in denen er bereits eine Commanders-Cap getragen hatte. Einsatzbereitschaft für seine aktuelle Franchise sieht anders aus. All diese Aktivitäten folgten auf Negativ-Schlagzeilen abseits des Platzes. Die Staatsanwaltschaft des Santa Clara County (in Kalifornien) hatte zuvor einen Haftbefehl wegen zur Schau gestellten Geschwindigkeitsüberschreitens erlassen.

In einem Video, welches er im Dezember auf YouTube veröffentlichte, filmte er sich selbst auf dem Fahrersitz, wie er auf einer Straße vor dem Levi's Stadium entlangraste. Nach der Veröffentlichung des Haftbefehls entschuldigte er sich öffentlich, doch provozierte anschließend erneut. Diesmal war er zwar auf einer Rennstrecke unterwegs, doch postete die Fahrt erneut auf 'Instagram'. Sein Kommentar sagte, dass er in den Köpfen einiger Leute steckt.

Zurück zur Vertragssituation und der Zukunft mit den Niners: Am 1. Juni ist eine Vertragsfrist abgelaufen, weshalb es der Franchise nun freisteht, Aiyuk zu traden oder zu entlassen. In beiden Fällen würde sein Dead Money auf zwei Jahre aufgeteilt werden, anstatt nur für die Saison 2026 zu gelten. Eine Frist für die Entscheidung gibt es nicht, da Aiyuk weiterhin auf der Reserve-/Left-Team-Liste geführt wird.

Das Führen auf der Liste sorgt auch dafür, dass er aktuell kein Gehalt erhält und nicht zum offiziellen 90-Mann-Kader gehört. Trotz dieser Umstände würde ein Nichterscheinen im Juli-Trainingslager für den Receiver Geldstrafen bis zu 50.000 US-Dollar pro Tag nach sich ziehen. Der beste Ausgang für alle Parteien wäre es wohl, wenn Aiyuk zum Preseason-Start erscheint, seine medizinischen Untersuchungen nach der langen Pause besteht und sich dann mit der Franchise auf eine Lösung einigt





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