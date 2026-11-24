Konflikt in der NFL: Brandon Aiyuk wurde von den 49ers gefeuert. Er muss 13 Millionen Dollar zurückzahlen. Neue Teams sind am Start.

San Francisco 49ers haben den Wide Receiver Brandon Aiyuk am Montag offiziell aus dem Kader entlassen. Damit ist eine der langwierigsten und öffentlichkeitswirksamsten Konfliktsituationen der jüngeren National Football League Geschichte abgeschlossen.

Der Super-Bowl-Kandidat hat den unzufriedenen Passempfänger endgültig vor die Tür gesetzt. Dies beendet eine Ära, die durch extreme Spannungen zwischen Spielerorganisation und Vereinsführung geprägt war.

Vertragsende und Kaderbereinigung

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Die Entlassung erfolgt exakt zwei Jahre nach dem Super Bowl LVIII im Februar 2024, als das Zerwürfnis seinen Anfang nahm. Die 49ers entschieden sich für diese drastische Maßnahme, nachdem Gespräche über eine Weiterbeschäftigung gescheitert waren. Brandon Aiyuk ist nun ein freier Spieler und kann mit jedem anderen Klub der Liga einen neuen Arbeitsvertrag aushandeln. Die Gold-Helme haben mit diesem Schritt klar signalisiert, dass sie mit dem ehemaligen Star kein Glück mehr sehen.

Der historische Konflikt um den Vertrag

Der Streit begann nach der Niederlage im Super Bowl LVIII, in der die 49ers mit 22:25 gegen die Kansas City Chiefs verloren. Brandon Aiyuk hatte eine starke Saison mit 1342 Receiving-Yards absolviert, kritisierte jedoch hinter den Kulissen seine geringe Einsatzzeit. Die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung zogen sich monatelang hin. Erst Ende August 2024 einigte man sich auf einen neuen Vierjahresvertrag in Höhe von 120 Millionen Dollar. Dieser Deal sollte die finanzielle Basis für die nächsten Jahre sichern.

Verletzung und gescheiterte Rehabilitation

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Sein letztes Spiel für die San Francisco 49ers hatte Brandon Aiyuk am 20. Oktober 2024 bestritten. In der Partie gegen die Kansas City Chiefs zog er sich eine schwere Verletzung zu. Das rechte Knie wurde massiv beschädigt, was einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss zur Folge hatte. Während der langen Reha-Zeit entwickelte sich die Beziehung zum Verein immer giftiger. Der Verein warf Brandon Aiyuk vor, im Sommer 2025 seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt zu haben. Man warf ihm nach, bei der Genesung zu schludern.

Sociale Medien und Disziplinarmaßnahmen

Die Eskalation gipfelte in öffentlichen Angriffen. Brandon Aiyuk beschimpfte die San Francisco 49ers in den sozialen Medien. Er zeigte sich demonstrativ in Kleidung der Washington Commanders, was als direkte Provokation gewertet wurde. Im Dezember 2025 verschwand er vom Team-Gelände und war für die Organisation nicht mehr erreichbar. Trainer Kyle Shanahan erklärte dazu: So was habe ich in 22 Jahren als Trainer noch nie erlebt. Als Konsequenz wurde der Spieler auf die Reserve/Left Squad-Liste gesetzt und war vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Neue Rolle und finanzielle Konsequenzen

Erst als Brandon Aiyuk im Oktober den bekannten Star-Agenten Drew Rosenhaus verpflichtete, kam es zu einer leichten Annäherung an die Führungsebene. Sein neuer Berater auf ESPN erklärte: Für uns geht es jetzt darum, sein nächstes Team zu finden. Dennoch muss er eine hohe finanzielle Buße zahlen. Die NFL teilte mit, dass er 13 Millionen Dollar an Bonuszahlungen zurückerstatten muss. Zudem strichen die 49ers rund 27 Millionen Dollar an garantierten Gehaltszahlungen aufgrund der Verstöße.

Zukünftige Optionen auf dem Spielermarkt

Wenn sich bis Dienstag, 22 Uhr MEZ, kein Klub meldet, der den Vertrag übernimmt, kann Brandon Aiyuk als Free Agent überall unterschreiben. Er selbst erklärte kürzlich: Es war ein langer Genesungsprozess, aber ich bin wieder bei 100 Prozent. NFL-Insider Jeremy Fowler von ESPN deutet an, dass er möglicherweise bei den Washington Commanders landet. Deren Quarterback Jayden Daniels ist seit der gemeinsamen College-Zeit bei Arizona State gut mit ihm befreundet. Auch die Pittsburgh Steelers, New England Patriots und LA Rams sollen im Rennen sein.