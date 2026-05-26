Brandon Sanderson verwandelt Skyward in eine Serienproduktion - mit Top‑Talenten an Bord

Der Bestsellerautor Brandon Sanderson bringt seinen Science‑Fiction‑Roman Skyward als neue Serie zu Apple TV. Mit J.J. Whedon, Maurissa Tancharoen, Marty Adelstein und Becky Clements als Executive Producer soll die Geschichte der Pilotin Spensa auf einem von Aliens bedrohten Planeten Realität werden. Sanderson behält umfangreiche kreative Kontrolle, was das Projekt zu einem Schlüsselstein seiner aktuellen Hollywood‑Offensive macht.

Brandon Sanderson , einer der gefragtesten Autoren im Bereich Science‑Fiction und High Fantasy, vertieft seine Aktivitäten in Hollywood weiter. Nachdem er bereits mehrere Großdeals mit namhaften Streaming‑Plattformen abgeschlossen hat, wird nun sein Jugend‑Sci‑Fi‑Roman Skyward in die Serienwelt überführt.

Das Projekt profitiert von einer hochkarätigen kreativen Besetzung: Die erfahrenen Serienmacher J.J. Whedon und Maurissa Tancharoen übernehmen die Rollen von Hauptautor*innen und Produzent*innen und fungieren gleichzeitig als Executive Producer. Zusätzlich unterstützen Marty Adelstein und Becky Clements, die als Geschäftsführer*innen und Partner*innen von Tomorrow Studios tätig sind, die Produktion in dieser Funktion.

Tomorrow Studios hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässiger Partner für aufwändige Buch‑zu‑Bild‑Umsetzungen etabliert und ist bereits für die Realverfilmung von Sandersons Werk, das derzeit bei Apple TV läuft, verantwortlich. Adelstein und Clements sind zudem als Executive Producer an der Serie Shifting Gears für ABC beteiligt und begleiten ein geplantes Re‑Boot der bekannten Fantasy‑Reihe, an dem Sanderson ebenfalls mitwirkt. Skyward ist für Sanderson ein Herzensprojekt, das fast ein Jahrzehnt seiner kreativen Arbeit umfasst.

In Interviews schilderte er, dass er fast zehn Jahre an den Grundideen und der Weltgestaltung des Buches gearbeitet habe und die Serienadaption deshalb als die Verwirklichung eines lange gehegten Traums empfindet. Die Geschichte folgt der jungen Pilotin Spensa Nightshade, die auf einem vom Krieg gezeichneten Planeten lebt, der immer wieder von mysteriösen, außerirdischen Angreifern heimgesucht wird. Spensa träumt davon, in die Elite‑Flugstaffel aufgenommen zu werden, um die Menschheit zu schützen und den Ruf ihres am Kampf gestorbenen Vaters wiederherzustellen.

Diese emotionale Kern­­story, kombiniert mit spektakulären Weltraum‑ und Kampfsequenzen, bietet ein ideales Fundament für eine Serie, die sowohl junge Zuschauer als auch erwachsene Fans von epischen Sci‑Fi‑Narrativen ansprechen kann. Der Deal für Skyward gilt als besonders außergewöhnlich, weil Sanderson nicht nur die Rechte abtritt, sondern umfangreiche kreative Kontrolle behält. Er ist aktiv als Autor, Produzent und Berater in das Projekt eingebunden und kann somit sicherstellen, dass die Serie seiner Vision treu bleibt.

Der Vertrag, der im Januar 2026 die Film‑ und Fernsehrechte an seinem gesamten Cosmere‑Universum an Apple TV übertrug, legt fest, dass Sanderson bei allen wesentlichen Entscheidungen mitwirkt. Damit positioniert sich der Autor in einer Phase, in der er in der Unterhaltungsbranche präsenter ist als je zuvor, und signalisiert, dass weitere Buch‑zu‑Serien‑ und Buch‑zu‑Film‑Umsetzungen aus seinem Werk in naher Zukunft folgen könnten.

Die Verfilmung von Skyward könnte damit nicht nur den Grundstock für weitere Projekte im Cosmere‑Universum legen, sondern auch den Trend bestärken, hochwertige Fantasy‑ und Science‑Fiction‑Literatur in die Serienwelt zu transportieren





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