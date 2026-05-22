Brandon Sandersons Skyward wird zu einer Apple‑TV‑Serie mit Top‑Produzenten

Der Bestsellerautor Brandon Sanderson lässt seinen Science‑Fiction‑Roman Skyward als Fernsehserie realisieren. Mit erfahrenen Serienmachern wie J.J. Whedon und Maurissa Tancharoen sowie den Executive Producer Marty Adelstein und Becky Clements entsteht ein aufwendiges Projekt, das Sanderson umfangreiche kreative Kontrolle lässt.

Brandon Sanderson erweitert seine Präsenz in Hollywood weiter. Nachdem er bereits mehrere Großverträge abgeschlossen hat, wird nun sein Science‑Fiction‑Roman Skyward in eine Fernsehserie umgewandelt. Der Autor, der vor allem für seine Arbeiten im Bereich High Fantasy und Science‑Fiction bekannt ist, hat fast ein Jahrzehnt an dem Stoff gearbeitet und sieht die Serienumsetzung als die Verwirklichung eines langen Traums.

Die Geschichte folgt der jungen Pilotin Spensa Nightshade, die auf einem von feindlichen Außerirdischen bedrohten Planeten aufwächst. Sie will der Fliegerstaffel beitreten, um die Menschheit zu schützen und den Ruf ihres gefallenen Vaters wiederherzustellen. Die Adaption soll das intensive World‑Building des Buches beibehalten und gleichzeitig das visuelle Potenzial des Mediums ausschöpfen. Für die Produktion hat Sanderson ein erfahrenes Team zusammengestellt.

Die Drehbuchautorinnen und Produzentinnen J.J. Whedon und Maurissa Tancharoen unterstützen das Projekt nicht nur als kreative Köpfe, sondern übernehmen auch die Rolle der Executive Producer. Zusätzlich sind Marty Adelstein und Becky Clements von Tomorrow Studios als Executive Producer beteiligt. Das Studio hat sich in den letzten Jahren als zuverlässiger Partner für aufwändige Serienadaptionen etabliert und arbeitet derzeit an einer Realverfilmung für Apple TV.

Adelstein und Clements bringen zudem Erfahrung aus anderen erfolgreichen Projekten wie Shifting Gears bei ABC und dem geplanten Reboot einer bekannten Fantasy‑Reihe mit. Der Deal zeichnet sich durch ein hohes Maß an kreativer Kontrolle für Sanderson aus. Der Autor bleibt nicht nur als Berater, sondern auch als aktiver Produzent und Autor an der Serie beteiligt. Dies ermöglicht ihm, die Handlung und die Charakterentwicklung eng an den Vorgaben des Buches auszurichten und gleichzeitig neue narrative Möglichkeiten für das Fernsehen zu erkunden.

Die Zusammenarbeit mit Apple TV, das bereits im Januar 2026 die Film‑ und Fernsehrechte an Sandersons Cosmere‑Universum erworben hat, unterstreicht das Vertrauen großer Streaming‑Plattformen in die kommerzielle und künstlerische Tragfähigkeit seiner Werke. Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Sandersons Präsenz in der Unterhaltungsindustrie stärker ist denn je. Neben der Skyward‑Serie arbeitet er an mehreren weiteren Projekten, darunter mögliche Kinofilme und weitere Serien, die auf seinem umfangreichen literarischen Katalog basieren.

Die Kombination aus seinem Ruf als Bestsellerautor und den strategischen Partnerschaften mit etablierten Studios schafft eine solide Basis für die Realisierung ambitionierter Adaptionen. Fans und Kritiker erwarten, dass die Serie nicht nur die bestehenden Leser begeistert, sondern auch ein breiteres Publikum für die komplexen Welten des Autors gewinnen wird. Die Serie soll voraussichtlich im kommenden Jahr starten und wird von Apple TV weltweit gestreamt.

Die Produktion setzt auf hochkarätige visuelle Effekte, authentische Set‑Designs und ein detailliertes Sounddesign, um die Atmosphäre des Buches einzufangen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Autor, Produzenten und Regisseuren wird ein kohärentes und fesselndes Endprodukt angestrebt, das sowohl den narrativen Anspruch des Originals als auch die Erwartungen des modernen Serienpublikums erfüllt





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