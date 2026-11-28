Nach der 1:8-Pleite beim SC Paderborn nimmt Schalkes Cheftrainer Miron Muslic kein Blatt vor den Mund. Der 44-Jährige schämt sich für den Auftritt seiner Mannschaft, hinterfragt Führungsspieler und warnt schon vor dem Revierderby kommende Woche.

Nach der 1:8-Pleite beim SC Paderborn nimmt Schalkes Cheftrainer Miron Muslic kein Blatt vor den Mund. Der 44-Jährige schämt sich für den Auftritt seiner Mannschaft, hinterfragt Führungsspieler und warnt schon vor dem Revierderby kommende Woche.

Es war eine Lehrstunde für Schalke 04: Im Aufsteigerduell wurden die Knappen vom SC Paderborn vorgeführt und verloren am Ende mit 1:8 - die vierthöchste Niederlage in der langen Vereinsgeschichte der Gelsenkirchener. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel war Miron Muslic sichtlich bedient. Der Schalke-Trainer fand deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft und die Leistungen in dieser Saison: "Ich glaube, wir zerstören gerade im Eiltempo das, was wir in den letzten eineinhalb Jahren uns aufgebaut haben.

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Wir müssen das jetzt mal ansprechen. Aktuell fruchtet es nicht, was wir Woche für Woche ansprechen", so Muslic.