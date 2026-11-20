Ermittler verdächtigen eine 41-jährige Frau der Brandstiftung in Berlin-Marienfelde. Sie steht im Zusammenhang mit 16 Bränden in Wohnhäusern der Waldsassener Straße.

Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei haben die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Brandserie im Bezirk Tempelhof-Schöneberg intensiviert. Im Fokus steht eine 41-jährige Tatverdächtige, die in drei konkreten Fällen als Urheberin von Brandstiftungen verdächtigt wird. Diese Fälle sind Teil einer größeren Reihe von Brandanschlägen, die sich seit dem 7. August in einem Mehrfamilienhaus in der Waldsassener Straße sowie in einem angrenzenden Gebäude ereignet haben.

Mutmaßliche Taten am 13. September und 8. Oktober

Die Hauptvorwürfe der Staatsanwaltschaft konzentrieren sich auf zwei Vorfälle im Aufzug eines Hauses. Demnach soll die 41-Jährige am 13. September und erneut am 8. Oktober Abfälle in den Aufzugsschächten angezündet haben. Diese Handlungen richteten sich gezielt gegen die bauliche Substanz des Wohngebäudes und stellten eine erhebliche Gefahr für die Bewohner dar.

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Ein dritter konkreter Vorwurf betrifft den Kellerbereich desselben Gebäudes. Hier wird der Tatverdächtigen vorgeworfen, am 2. November einen Verschlag in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei gab an, dass diese drei Taten im Mehrfamilienhaus zu erheblichen Gebäudeschäden geführt haben, die den Mietern und der Hausverwaltung direkten Schaden zufügten.

Gesamtkontext der Brandserie seit August

Neben den drei aktuell prominent verfolgten Fällen steht die Frau im Zusammenhang mit einer Serie von insgesamt 16 Bränden. Diese Feuerereignisse ereigneten sich kontinuierlich seit dem 7. August in dem genannten Wohnkomplex an der Waldsassener Straße und in einem Nachbargebäude. Die hohe Anzahl der Brände weist auf eine systematische und wiederholte Täterhandlung hin, die die Ermittler bereits seit geraumer Zeit verfolgt.

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Die Polizei und die Staatsanwaltschaft betonen, dass die Ermittlungen in diesem Zusammenhang weiterlaufen. Es besteht die Vermutung, dass die drei angeklagten Taten nur ein Teil der Gesamtaktivitäten der Tatverdächtigen sind. Die Behörde hofft, durch die Fortführung der Fahndung weitere Zusammenhänge oder möglicherweise weitere Tatbeteiligte aufzudecken.

Haftbefehl und aktuelle Prozesssituation

Als Reaktion auf die schwerwiegenden Vorwürfe erließ die Staatsanwaltschaft Berlin einen Haftbefehl gegen die 41-Jährige. Dieser Schritt wurde nachdrücklich beantragt, da die Schwere der Tatbestände der Brandstiftung und die Gefahr eines Wiederholungsrisikos eine Inhaftierung nahelegten. Die Justiz reagierte damit auf die Eskalation der Situation in der Wohnungssiedlung.

Die Tatverdächtige wurde am Dienstag festgenommen. In der Folge wurde ihr Vollzug der Untersuchungshaft jedoch gegen Auflagen erlassen. Diese Entscheidung der Justiz bedeutet, dass die Frau zwar nicht in Haft sitzt, sich aber an bestimmte Bedingungen halten muss. Die genauen Auflagen wurden nicht öffentlich detailliert, gelten jedoch als sicherheitsrelevant, um weitere Brandsätze zu verhindern.

Auswirkungen auf die Bewohner und zukünftige Schritte

Die Vorfälle haben nicht nur materiellen Schaden am Gebäude hinterlassen, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Mieter massiv beeinträchtigt. Die Brandanschläge in Aufzügen und Kellern bergen enorme Risiken für die Bevölkerung, da sich Feuer in diesen Bereichen schnell und unerwartet ausbreiten können. Die Bewohner sind auf die Aufklärung der Taten durch die Strafverfolgungsbehörden angewiesen.

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Die weiteren Verfahren gegen die Frau werden vor den zuständigen Gerichtshöfen in Berlin fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wird die Beweislage weiter festigen und prüfen, ob eine Anklageerhebung aufgrund der 16 Brände und der drei Haupttaten erfolgt. Die Polizei erwartet keine weiteren unmittelbaren Zwischenfälle, warnt jedoch eindringlich, die Lage nicht zu unterschätzen.