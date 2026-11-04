Brandstiftung am Leasingauto: 23-Jähriger erhält Bewährungsstrafe in Berlin

Ein 23-Jähriger wurde wegen Brandstiftung und fahrlässiger Sprengstoffexplosion an einem Leasingwagen verurteilt. Das Amtsgericht Tiergarten sprach ein Urteil aus, das die schwerwiegenden Folgen des Vorfalls im September 2025 berücksichtigt.

Das Amtsgericht Tiergarten hat einen 23-jährigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Strafe resultiert aus einer schweren Tatserie, die der junge Mann am 12. September 2025 in Berlin beging. Dabei ging es um die vorsätzliche Vernichtung eines über 90.000 Euro teuren Leasingfahrzeugs, das seinem Bruder gehörte.

Gesetzliche Schuld und Tatmechanismus

Das Gericht sprach den Angeklagten der Brandstiftung, des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des Vortäuschens einer Straftat schuldig. Die Vorsitzende Richterin betonte, dass es sich um eine erhebliche Tat gehandelt habe, bei der der Täter selbst schwere Verletzungen erlitt, insbesondere im Gesichtsbereich. Der 23-Jährige hatte Benzin im Innenraum des geleasten Autos verschüttet und dieses anschließend angezündet.

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Durch diese Handlung kam es zu einer nicht beabsichtigten Explosion. Der Angeklagte hatte mit keiner solchen Reaktion gerechnet, was die Richterin als eine Tat charakterisierte, die nach hinten losging. Die Explosion führte dazu, dass umherfliegende Trümmerteile drei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigten. Zudem traf es eine benachbarte Feuerwache, wo die Verglasung des Treppenhauses zerstört wurde.

Motive und Verteidigungsstrategie

Der Angeklagte gestand seine Taten vollständig und bedauerte sein Verhalten zutiefst. Über seinen Verteidiger erklärte er, er sei bis heute fassungslos über seine eigene Dummheit. Sein erklärtes Ziel war es, das geleaste Auto kontrolliert abbrennen zu lassen, um seinem Bruder finanziell unter die Arme zu greifen. Er gab an, gehört zu haben, dass es in der Familie wirtschaftliche Probleme gäbe.

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Bei der Polizei gab der 23-Jährige ursprünglich an, hohe Kosten für das Fahrzeug vermeiden zu wollen. Er behauptete fälschlicherweise, unbekannte Maskierte hätten das Auto manipuliert und seien für die Explosion verantwortlich. Diese falsche Aussage gegenüber den Ermittlungsbehörden bildete die Grundlage für den Zusatzvorwurf des Vortäuschens einer Straftat. Das Gericht berücksichtigte bei der Urteilsfindung, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist.

Strafzumessung und zukünftige Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor zwei Jahre und neun Monate Haft beantragt. Der Verteidiger plädierte erfolgreich auf eine Bewährungsstrafe. Das Gericht sah strafmildernde Umstände darin, dass der Angeklagte bis heute an den Folgen einer damals erlittenen Verletzung am Auge leidet. Diese gesundheitlichen Einschränkungen wurden als relevanter Faktor in die Strafzumessung einbezogen.

Trotz der milden Strafe muss der 23-Jährige mit hohen Schadensersatzforderungen rechnen. Die Schäden an den drei weiteren Fahrzeugen und der Feuerwache müssen finanziell ausgeglichen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass gegen das Urteil noch Rechtsmittel eingelegt werden können. Der Fall zeigt exemplarisch, wie versuchte finanzielle Hilfe durch kriminelle Mittel zu katastrophalen Ergebnissen führen kann.