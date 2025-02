Brandstiftung an Bahnkabelschacht in Berlin - Linksextremisten beanspruchen Angriff

In Oberschöneweide wurde am Mittwochmorgen ein Kabelschacht der Deutschen Bahn mutmaßlich in Brand gesetzt. Mehrere Funk- und Sendemasten wurden ebenfalls beschädigt. Die Berliner Polizei geht von einem Angriff linksextremistischer Aktivisten aus. Fahrgäste müssen sich auf Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr einstellen.

Am Mittwochmorgen kam es in Oberschöneweide zu einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Kabelschacht der Deutschen Bahn. Mehrere Funk- und Sendemasten wurden ebenfalls beschädigt. Die Berliner Polizei bewertet ein Bekennerschreiben als echt, in dem die Sabotage als Angriff gegen die Tesla -Produktion bei Grünheide gerechtfertigt wird. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts übernommen.

Fahrgäste müssen sich noch bis Freitagabend auf Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr einstellen. Laut der Bahn werden unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet. Betroffen sind die Regionalbahnlinien RE2, RE7, RB 21 und RB 23 sowie Fernverbindungen von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Polen. Brandenburgs Innenministerin Lange teilte mit, dass Tesla und die Deutsche Bahn bereits öfter mutmaßlich zum Angriffsziel von gewaltbereiten Linksextremisten werden. Teile dieser Szene wiesen neben einem hohen Maß an ideologischer Verblendung auch eine hohe kriminelle Energie auf. Der neuerliche Anschlag zeige, dass der Linksextremismus in Deutschland eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für Sicherheitsbehörden und Gesellschaft bleibe. Aktivisten richten sich im Bekennerschreiben gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks, die Räumung des Protestcamps nahe der Fabrik im vergangenen November und gegen Techmilliardär und Tesla-Chef Elon Musk. „Wir haben heute früh die Bahnstrecke, über die jeden Tag tausende Tesla-Arbeiter:innen von der Hauptstadt nach Grünheide, sowie Gütertransporte mit Öl und Gas von Ost nach West verfrachtet werden, unterbrochen und in unmittelbarer Nähe zum Kabelschacht der Bahn einen Funkmast in Brand gesetzt“, heißt es in dem Schreiben, das am Mittwoch auf der Internetplattform Indymedia veröffentlicht wurde.





BRANDSCHTIFTUNG DEUTSCHE BAHN LINKSEKTREMISMUS TESLA GRÜNHEIDE BERLIN

