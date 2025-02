Brandstiftung auf dem Hof der Familie Schnepp: Millionen-Schaden und Existenz bedroht

Die Familie Schnepp aus Lollar ist seit September fünfmal Opfer von Brandstiftung geworden. Der Schaden beläuft sich auf Millionen und bedroht die Existenz der Familie. Die Polizei ermittelt und der Verdacht liegt auf Brandstiftung.

Seinen Hof in Lollar hat die Familie Schnepp seit September fünfmal heimgesucht. Die Folgen der Brände sind verheerend und belasten den Alltag der Schnepps enorm. Das Ausmaß des letzten Brandes am Tag darauf wird deutlich: Die Geräte sind nur noch Schrott, die Existenz der Familie durch die Brände bedroht. Landwirt Martin Schnepp sorgt sich um seine Zukunft: „Es ist so ein permanenter Unruhezustand, den man da hat. Das ist sehr belastend.

“ Im Laufe der vergangenen Monate hat es auf dem Hof fünfmal gebrannt, der Schaden beläuft sich auf Millionen. „Jedes Mal, wenn quasi wir erneut alarmiert werden, denkt man natürlich darüber nach: Es wird doch hoffentlich schon wieder die Landwirt-Familie Schnepp betreffen. Weil, letztendlich, jetzt waren es hohe materielle Schäden, die mit Sicherheit auch existenzbedrohlich sind. Das nächste Mal geht es um Menschen und Tiere“, sagt uns Stadtbrandinspektor Marco Kirchner im RTL-Interview.Klar ist: Die Familie Schnepp ist Opfer von Brandstiftung geworden: „Es begann halt im September. Da hatten wir einen ersten Brandanschlag auf ein Strohlager. Das war dann auch so 15, 20 Meter von Gebäuden entfernt. Da haben wir noch gesagt: Das kann ein Dummer-Jungen-Streich gewesen sein“, erzählt Martin Schnepp. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nahm einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Doch der kommt wieder auf freien Fuß – aus Mangel an Haftgründen. Auch über das mögliche Motiv ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter. Die knapp 10.000 Einwohner der Kleinstadt Lollar versuchen, Familie Schnepp zu helfen. „Wir haben zusammen mit der Sparkasse Lollar bzw. Gießen ein Spendenkonto einrichten lassen für die Familie, wo die Leute spenden, weil ganz viele gefragt haben, was sie machen können, wie sie helfen können“, erzählt uns Bürgermeister Jan-Erik Dort. So sind zum Beispiel schon 6.000 Euro durch eine Spendenaktion einer Eisdiele vor Ort zusammengekommen. Gäste konnten für ihr Eis so viel bezahlen, wie sie spenden wollten. Der Erlös geht direkt an die Familie Schnepp.Immerhin eine kleine Hilfe, bis die Versicherung den Schaden begleicht. „So fürs Tagesgeschäft und für das, was im Moment kommt und so weiter und so fort, ist das schon sehr hilfreich, dieser Betrag“, findet Landwirt Martin Schnepp. Trotz der Brandserie bleibt die Familie stark: Sie wollen weitermachen, ihre Tiere versorgen und ihr Land bewirtschaften – und hoffen, dass die Brandserie nun ein Ende hat.





