Brandstiftung bei der Bahn Berlin: Zugverkehr weiterhin beeinträchtigt

Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf einen Kabelschacht bei der Bahn in Berlin sorgt seit Mittwoch für erhebliche Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr. Die Deutsche Bahn arbeitet an der Behebung der Störung und erwartet am Samstagmorgen einen Normalbetrieb. Aktivisten haben sich in einem Bekennerschreiben für den Brand verantwortlich gemacht und angegeben, dass es gegen die Deutsche Bahn und Tesla gerichtet sei.

Die Folgen eines mutmaßlichen Brand anschlags bei der Bahn beeinträchtigen seit Tagen den Regional- und Fernverkehr in Berlin . Auf den Regionalbahnlinien RE2, RE7, RB 21 und RB 23 fallen Züge aus oder werden umgeleitet. Auch der Fernverkehr ist betroffen: Verbindungen des Eurocity von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Polen leiden unter Einschränkungen. Der Brand im Kabelschacht ereignete sich am Mittwoch. Die Deutsche Bahn arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung.

Nach Auskunft der Bahn soll der Zugverkehr am Samstagmorgen wieder ohne Beeinträchtigungen laufen. Aktivisten haben sich in einem Bekennerschreiben für den Brand verantwortlich gemacht und angegeben, dass die Sabotage gegen die Deutsche Bahn und Tesla gerichtet sei. Die Bahn spricht von Vandalismusschäden. Wegen des politischen Hintergrunds ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes in Berlin





