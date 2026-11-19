Berlin: In der Nacht zu Sonntag brannten 13 Fahrzeuge am Kölner Damm. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen sowie Dashcam-Aufnahmen für die Aufklärung.

Dreizehn Fahrzeuge standen in der Nacht zum Sonntag in Berlin in hellen Flammen. Die Berliner Feuerwehr alarmierte ihre Einsatzkräfte, nachdem ein Zeuge die Brände bemerkt hatte. Die Löscharbeiten erstreckten sich über eine Strecke von ungefähr 200 Metern, auf der ein Lkw sowie mehrere Transporter und ein Personenkraftwagen vollständig in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ablauf der Brandstiftung und Löscharbeiten

Die Feuerwehrkräfte konnten eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Fahrzeuge erfolgreich verhindern. Dennoch entstanden an einigen in unmittelbarer Nähe abgestellten Wagen thermische Schäden, die auf Strahlungswärme zurückzuführen waren. Insgesamt rückten 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen an, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit am Tatort wiederherzustellen.

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Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Das Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verdacht lautet auf Brandstiftung, weshalb die Fahnder die Ursachen für die Zündung der Fahrzeuge untersuchen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen vorsätzlichen Akt handelte, der eine sorgfältige technische und tatelementare Analyse erfordert.

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Tatort und Verkehrseinschränkungen

Der Tatort befand sich am Kölner Damm im Bereich zwischen dem Wermuthweg und dem Wildhüterweg. Für die Dauer der Löscharbeiten und der Sicherung des Tatorts war die Fahrbahn von zwei Uhr nachts bis etwa fünf Uhr morgens vollständig gesperrt. Die Straßenverkehrsteilnehmer wurden durch die Sperrung im Berufsverkehr oder durch nächtliche Routenpläne beeinträchtigt, bis die Einsatzkräfte den Bereich wieder freigegeben hatten.

Zeugenaufruf der Polizei und Beweissicherung

Die Ermittlerinnen und Ermittler appellieren öffentlich an die Bevölkerung, sich zu melden. Gefragt sind insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit am Kölner Damm aufgehalten haben oder dort beobachtungen gemacht haben. Zudem werden alle verfügbaren Dashcam-Aufnahmen von Fahrzeugen gesucht, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe geparkt waren oder den Abschnitt des Kölner Dammes befuhren.