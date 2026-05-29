Brandstiftung in kenianischem Internat: Acht Schülerinnen festgenommen

Nach einem verheerenden Brand in einem Mädcheninternat in Kenia nimmt die Polizei acht Schülerinnen fest. Mindestens 16 Mädchen sterben, 79 werden verletzt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Das Motiv ist unklar.

Nach dem verheerenden Feuer in einem Mädcheninternat in Kenia hat die Polizei acht Schülerinnen festgenommen. Die Ermittler verdächtigen sie, einen Brandanschlag auf die Utumishi Girls School geplant und durchgeführt zu haben.

Mindestens 16 Schülerinnen starben, 79 weitere wurden verletzt. Das Motiv ist noch nicht bekannt. Die Polizei brauchte den gesamten Donnerstag, um rund 30 Schülerinnen des Internats, an dem 15- bis 18-Jährige lernen, zu befragen. John Marete, Sprecher des Directorate of Criminal Investigations, erklärte: Die Ermittler haben umfangreiche Befragungen von Schülern, Lehrkräften und anderen Zeugen durchgeführt, während die Kriminaltechniker das verfügbare Videomaterial detailliert auswerten.

Die Eltern mussten ihre Kinder nach dem Festgenommenen informiert, sagte ein Elternteil, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur Associated Press. Er befürchtete, dass seine Tochter schikaniert werden könnte. Wir sind einfach hier, und niemand gibt uns irgendwelche Informationen. Das Motiv ist noch nicht bekannt.

Die Ermittler versuchen weiterhin, die Ereignisse zu rekonstruieren, erklärte Marete. Die Leichen der 16 Schülerinnen wurden bereits am Donnerstag in die Leichenhalle eines staatlichen Krankenhauses gebracht. Durch einen DNA-Test soll ihre Identität eindeutig geklärt werden. Der Brand war nach Angaben des kenianischen Roten Kreuzes gegen 4.30 Uhr in einem Schlafsaal der Schule ausgebrochen.

Die staatliche Sekundarschule wird vom kenianischen Polizeidienst betrieben. Viele Schülerinnen sind Töchter von Polizeibeamten. Unabhängig von diesem Fall kommt es an Schulen in Ostafrika immer wieder zu schweren Bränden. Experten führen die hohe Zahl solcher Unglücke unter anderem auf überfüllte Schlafsäle und Klassenräume sowie unzureichende Brandschutzmaßnahmen zurück.

Die Sicherheitsvorschriften in vielen Internaten werden oft nicht eingehalten. Es gibt keine ausreichenden Fluchtwege oder Feuerlöscher. Die Regierung in Kenia hat bereits in der Vergangenheit Reformen angekündigt, aber bislang kaum umgesetzt. Dieses jüngste Ereignis hat die Debatte über die Sicherheit in Schulen wieder entfacht.

Eltern fordern nun, dass die Behörden endlich handeln und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Auch die Schulleitung steht in der Kritik. Sie soll von Spannungen zwischen den Schülerinnen gewusst haben, aber nicht eingegriffen haben. Die Festnahme der acht Mädchen zeigt, dass die Polizei den Fall ernst nimmt.

Dennoch ist die Trauer groß. In der Umgebung der Schule versammelten sich trauernde Angehörige. Sie hielten Fotos der Opfer in den Händen. Viele von ihnen weinten.

Die örtliche Gemeinde hat eine Spendenaktion gestartet, um den Familien zu helfen. Auch die kenianische Präsidentin hat ihr Beileid ausgesprochen. Sie versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber für die Eltern ist das nur ein schwacher Trost.

Sie wollen Antworten, warum es zu solch einer Katastrophe kommen konnte. Die Ermittlungen laufen noch. Die Polizei hofft, weitere Details zu den Motiven zu erhalten. Es wird vermutet, dass es sich um einen geplanten Anschlag handeln könnte, möglicherweise im Zusammenhang mit Mobbing oder anderen Konflikten unter den Schülerinnen.

Die Festgenommenen werden der Brandstiftung beschuldigt. Sie müssen sich vor einem Jugendgericht verantworten. Der Fall hat landesweit für Aufsehen gesorgt. In den sozialen Medien wird über die Sicherheit in Schulen debattiert.

Viele Nutzer fordern bessere Brandschutzmaßnahmen und mehr psychologische Betreuung für die Schüler. Die Tragödie von Utumishi Girls School ist ein weiteres Beispiel für die Gefahren, die von mangelhaften Sicherheitsstandards ausgehen. Es ist zu hoffen, dass dieser Fall endlich zu einer Veränderung führt





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Kenia Internatsbrand Brandstiftung Schülerinnen Festgenommen Sicherheitsmängel

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