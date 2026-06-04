Brasilianische Seleção tauft WM-Flieger mit Wasserbögen

Die brasilianische Nationalmannschaft hat vor der Abreise zur WM ein besonderes Ritual durchgeführt: die Taufe ihres Flugzeugs mit Wasserbögen, um Glück und Segen für den Wettbewerb zu erbitten.

Die brasilianische Fußball nationalmannschaft, auch bekannt als Seleção , bereitet sich mit einem besonderen Ritual auf die kommende Weltmeisterschaft vor. Vor dem Abflug nach Newark, New Jersey, wurde das Flugzeug der Mannschaft, eine Boeing 767-300ER von Aeronexus, am Galeão-Flughafen in Rio de Janeiro getauft.

Diese traditionelle Zeremonie dient dazu, sowohl das Flugzeug als auch die Mannschaft zu segnen und ihnen Glück für den Wettbewerb zu bringen. Das Flughafenpersonal bat den brasilianischen Fußballverband um Erlaubnis, den Flieger zu segnen, und positionierte zwei Löschfahrzeuge auf der Rollbahn. Diese erzeugten mit ihren Wasserstrahlen einen Bogen, durch den das Flugzeug hindurchfuhr - die sogenannte Wassertaufe. Normalerweise werden Flugzeuge nur zu besonderen Anlässen wie dem Erstflug getauft.

Hier symbolisiert die Taufe den Wunsch nach einer erfolgreichen Weltmeisterschaft und möglicherweise dem sechsten Titel für Brasilien. Die Seleção hofft, mit diesem Segen eine herausragende Leistung zu zeigen. Das Team unter der Leitung von Carlo Ancelotti (66) traf in Newark ein und wurde dort erneut mit Wasserbögen empfangen. In New Jersey werden die endgültigen Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft getroffen.

Am kommenden Sonntag steht ein letzter Test an: In Cleveland, Ohio, spielt Brasilien ein Freundschaftsspiel gegen Ägypten. Dieses Spiel dient dazu, die Formation zu testen und letzte taktische Feinheiten zu justieren. Die Spieler sind hochmotiviert, und die Taufe des Flugzeugs hat für zusätzliche positive Energie gesorgt. Die brasilianischen Fans fiebern bereits dem ersten Gruppenspiel entgegen, das am 14.

Juni gegen Marokko stattfindet. Ob die Taufe tatsächlich Glück bringt, wird sich im Laufe der Weltmeisterschaft zeigen. Die brasilianische Mannschaft hat eine reiche Geschichte mit fünf Titeln und strebt nun nach dem sechsten. Die Zeremonie am Flughafen war nicht nur ein symbolischer Akt, sondern auch ein Zeichen der Unterstützung durch das Heimatland.

Die Spieler und der Trainerstab sind zuversichtlich, dass die Vorbereitungen optimal verlaufen. Das Flugzeug, getauft und gesegnet, steht bereit, die Mannschaft zu ihren Spielen zu transportieren. Die gesamte Nation blickt gespannt auf die Leistungen der Seleção. Mit der richtigen Mischung aus Talent, Teamgeist und vielleicht ein wenig göttlichem Beistand könnte der Traum vom sechsten Titel wahr werden.

Die Weltmeisterschaft verspricht spannende Begegnungen, und Brasilien ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasilien Fußball Weltmeisterschaft Seleção Flugzeugtaufe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Keine Eile': Ancelotti bleibt bei Neymar zuversichtlichDer brasilianische Nationaltrainer macht sich keine Sorgen um die Genesung des Superstars und will bei der WM vorne mitspielen.

Read more »

Ehemalige Flugbegleiterin zeigt drei versteckte Flugzeug-Tools, die fast niemand kenntTritthilfe, Spiegel, Kleiderhaken: Wir verraten, wo ihr die nützlichen Tools im Flieger findet und wie sie die Reise über den Wolken erleichtern.

Read more »

DFB-Frauen gegen Norwegen: Brasilianische Träume im RheinlandBundestrainer Christian Wück muss im wichtigen WM-Quali-Spiel gegen Norwegen verletzungsbedingt auf einige Stammkräfte verzichten. Dafür kann er auf einige Rückkehrerinnen um Kathrin Hendrich setzen.

Read more »

35 Kilometer zum Flieger: Neues Airport-Konzept in Boston soll lange Schlangen vermeidenCheck-in und Sicherheitskontrolle im Vorort: Boston testet ein neues Airport-Konzept, um das Chaos am Logan Airport zu bekämpfen. Erfahren Sie, wie es funktioniert und welche Vorteile es bietet.

Read more »