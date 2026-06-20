Brasilianischer Präsident Lula macht sich über verletzten Neymar lustig

Während Neymar noch an seiner Genesung arbeitet, hat Brasiliens Präsident Lula bei einem öffentlichen Auftritt mehrere Witze über den Fußballstar gemacht und selbst die Idee geäußert, Lionel Messi zu verpflichten. Die Aussagen sorgen für Aufsehen im In- und Ausland.

Der brasilianische Fußballstar Neymar befindet sich derzeit in der Genesungsphase von einer Wadenverletzung und konnte daher beim ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Marokko, das 1:1 endete, sowie beim zweiten Spiel gegen Haiti, das 3:0 gewonnen wurde, nicht für die Seleção auflaufen.

Diese Situation nahm der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, genannt Lula, bei einer Veranstaltung in Belo Horizonte zum Anlass, um sich über den Offensivspieler lustig zu machen. Lula sorgte mit seinen Witzen für Lacher im Publikum und sagte unter anderem: Neymar sei der erste Spieler der Welt, der in die Nationalmannschaft berufen werde, um im Homeoffice zu arbeiten. Als ein Junge später erneut Neymars Namen erwähnte, bekräftigte Lula: Neymar? Er spielt ja nicht einmal!

Diese Aussagen des Staatsoberhaupts heben die ungewöhnliche Lage hervor, in der sich einer der weltweit bekanntesten Fußballer befindet, der trotz seiner Verletzung im Kader für die dritte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft steht, aber bisher keine Spielminute erhalten hat. Neymar, der bereits seit seinem Kreuzbandriss im Oktober 2023 nicht mehr für Brasilien gespielt hat, blickt auf eine lange Verletzungsgeschichte zurück, die ihn immer wieder zurückwirft.

Die brasilianischen Fans sehnen sich sein Comeback herbei, doch bisher verbrachte er seine Zeit in den USA hauptsächlich mit Physiotherapie, Joggen und Krafttraining. Erst diese Woche konnte er wieder auf dem Rasen trainieren und teilweise mit dem Ball arbeiten, was von Verbandskreisen als letzte Phase der Genesung bezeichnet wurde. Während Neymar also fleißig an seinem Comeback arbeitet, bleibt sein Einsatz im weiteren Turnierverlauf ungewiss.

Lula nutzte seinen öffentlichen Auftritt zudem, um nicht nur Neymar, sondern die gesamte brasilianische Offensive zu kritisieren. Im gleichen Atemzug erwähnte er, dass er den argentinischen Superstar Lionel Messi rekrutieren wolle, um Brasiliens Angriffslinie zu stärken - eine humorvolle, aber auch kritisierbare Aussage, die die Diskussion über den Zustand der Seleção anheizt.

Diese spontanen und teilweise provokanten Kommentare des Präsidenten zeigen, wie sehr der Fußball im brasilianischen Alltag und in der Politik verankert ist und wie leicht sich ein Thema wie die Verletzung eines Superstars zu einer breiteren Debatte über die Mannschaftsleistung ausweiten kann. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko geht in die nächste Runde, und Brasilien muss ohne seinen ersten Stürmer auskommen.

Die Mannschaft um Spieler wie Vinícius Júnior und Richarlison versucht, die Lücke zu füllen, doch die Erwartungen an das Team bleiben hoch. Lulas Äußerungen tragen sicherlich nicht zur Entspannung der Situation bei, sondern setzen den Druck auf den verletzten Capitão zusätzlich zu





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