Brasilien dominiert Haiti mit 3:0 und führt Gruppe C an

Brasilien gewann das WM‑Eröffnungsspiel gegen Haiti souverän mit 3:0, dank Vinícius Júnior und Matheus Cunha. Der Sieg brachte die Selecao an die Tabellenspitze von Gruppe C und zeigte die Klasse des Teams unter Carlo Ancelotti.

Brasilien setzte in der Auftaktphase der FIFA‑WM 2026 in Philadelphia ein klares Zeichen: Die Mannschaft unter Trainer Carlo Ancelotti zeigte ihre erwartete Klasse und gewann das Spiel gegen den Außenseiter Haiti souverän mit 3:0.

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei das Duo Matheus Cunha und Vinícius Júnior bereits in den ersten Minuten gefährlich wurde. Vinícius raubte der haitianischen Abwehr den Ball, spielte clever in den Strafraum und legte den ersten Pass für Cunha, der das Tor in der 23. Minute zum 1:0 verwandelte. Kurz darauf, in der 36.

Minute, wiederholte sich das Muster: Vinícius dribbelte an den Verteidigern vorbei, servierte erneut Cunha, der sein zweites Länderspieltor erzielte und das Ergebnis auf 2:0 ausweitete. Der dritte Treffer fiel nach einer schnellen Gegenaktion, als Vinícius einen präzisen Flankball über die Haitisatzlung schickte; Cunha, der sich bereits für die 63. Minute ausgewechselt hatte, hatte zuvor den Ball für den Stürmer Raphinha vorbereitet, der jedoch das Feld kurz vor der Halbzeit wegen einer leichten Verletzung verlassen musste.

Der Abschluss kam in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Vinícius selbst den Ball ins Netz beförderte und damit den Endstand von 3:0 besiegelte. Der Sieg brachte Brasilien nicht nur die drei Punkte, sondern auch die Spitzenposition in Gruppe C. Die Gruppe, die neben Haiti auch Marokko und Schottland umfasst, ist nun für die Brasilianer klar zu bewältigen.

Der Auftakt gegen Marokko, der mit einem 1:1 endete, hatte in Brasilien für Diskussionen gesorgt, doch Ancelotti zeigte sich zuversichtlich und betonte, dass seine erfahrene Mannschaft mit dem Druck umgehen könne. Die Entscheidungen des Trainers in Bezug auf die Startelf und die Wechsel wurden ebenfalls thematisiert: Cunha ersetzte Igor Thiago in der ersten Halbzeit und bewies sofort, warum er im Kader ist - ein wichtiger Beitrag, der die Mannschaft in die Führung brachte.

Vinícius, dessen Assist die meisten Chancen kreierte, wurde nach dem Spiel von den ehemaligen brasilianischen Legenden Ronaldo, Ronaldinho und Kaká auf der Tribüne gelobt, die das Ergebnis mit einem zufriedenen Lächeln verfolgten. Auf der Gegenseite hatte Haiti kaum Chancen, das Spiel zu drehen. Der Torhüter Johny Placide hielt zwar einen Schuss von Vinícius, aber das Team misslang es, zu gefährlichen Situationen zu kommen. Die einzige ernsthafte Chance für die Haitianer kam durch Ricardo Adé, der in der 63.

Minute per Kopfball knapp neben dem Pfosten landete. Haiti war zudem durch die Abwesenheit ihres Starspielers Josué Duverger, der lediglich als Ersatzkeeper auf der Bank saß, stark geschwächt. Die Mannschaft aus dem krisengeplagten Karibikstaat wird nun versuchen, im letzten Gruppenspiel gegen Schottland Punkte zu sammeln, um zumindest das Ansehen zu wahren.

Für Brasilien bleibt die Rückkehr von Vinícius Júnior, der nach einer Wadeverletzung im Trainingscamp in New Jersey noch nicht wieder einsatzbereit ist, ein offenes Thema - sein Beitrag könnte im weiteren Verlauf des Turniers entscheidend sein. Der Triumph in Philadelphia ist ein klares Signal für die brasilianische Fußballnation: Die Mannschaft hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt, die Klasse gezeigt und das Fundament für einen erfolgreichen Lauf im Turnier gelegt.

Die nächsten Aufgaben stehen bereits vor der Tür, und das Team muss nun seine Spielweise verfeinern, um auch gegen stärkere Gegner zu bestehen. Der Fokus liegt auf einer balancierten Offensivkraft, der Stabilität in der Defensive und der schnellen Integration verletzter Schlüsselspieler, damit Brasilien seine Ambitionen, zum ersten Mal seit 2002 den Titel zu holen, realisieren kann





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