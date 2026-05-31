Brasilien rückt als wichtige Region für Magnet-Seltenerdmetalle in den Fokus. Canamera Energy Metals positioniert sich im brasilianischen Markt für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden und entwickelt sich zu einem wichtigen Player in diesem Sektor.

Brasilien entwickelt sich zu einer strategischen Alternative für Seltene Erden . Während westliche Regierungen ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen, rückt Brasilien als wichtige Region für Magnet-Seltenerdmetalle in den Fokus.

Diese werden für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und moderne Verteidigungstechnologien benötigt. Canamera Energy Metals positioniert sich im brasilianischen Markt für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden und entwickelt sich zu einem wichtigen Player in diesem Sektor. Im Mittelpunkt stehen das Seltene-Erden-Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul und das Unternehmen iFind Mining. Canamera besitzt eine Option zum Erwerb von bis zu 100% des Projekts über eine Vereinbarung mit iFind Mining.

Frühere Explorationsarbeiten lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse. Insgesamt 46 Bodenproben aus Tiefen von bis zu 70 Zentimetern definierten drei zusammenhängende Zielgebiete - Sara, Erica und Maya - die erhöhte Werte bei Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) sowie magnetischen Seltenerdoxiden (MREO) aufwiesen. Besonders bemerkenswert ist der Nachweis anomaler Konzentrationen von Dysprosium und Terbium nahe der Oberfläche. Diese schweren Seltenen Erden zählen zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der Branche, da sie für Hochleistungs-Permanentmagnete benötigt werden, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und militärischen Systemen eingesetzt werden.

Aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit außerhalb Chinas besitzen neue Vorkommen eine besondere Bedeutung für die Diversifizierung globaler Lieferketten. Das Management sieht in den drei Zielgebieten potenzielle Zonen mit einer Anreicherung von Seltenen Erden innerhalb des verwitterten Gesteinsprofils. Die räumliche Verteilung der Anomalien sowie die günstigen geologischen und topografischen Bedingungen sprechen nach Einschätzung des Unternehmens für unmittelbare Folgebohrungen. Dementsprechend startete Canamera am 1.

Mai ein etwa 500 Meter umfassendes Auger-Bohrprogramm. Ziel ist es, die stärksten Bodenanomalien direkt zu testen und gleichzeitig die seitliche Ausdehnung potenzieller Mineralisierungen durch zusätzliche Bohrungen über rund 400 Meter hinaus zu untersuchen. Das Programm soll vier bis sechs Wochen dauern. Ein wesentlicher Grund für das steigende internationale Interesse an Brasilien liegt in den geologischen Parallelen zu den ionischen Tonlagerstätten Südchinas, die derzeit einen Großteil der weltweiten Versorgung mit Seltenen Erden dominieren.

Solche Lagerstätten gelten als besonders attraktiv, da sie oftmals kostengünstiger erschlossen werden können als klassische Hartgesteinsvorkommen und häufig höhere Anteile magnetrelevanter Selten-Erd-Elemente enthalten. Die geologischen Bedingungen in São Sepé passen offenbar in dieses Modell. Die meisten geplanten Bohrungen befinden sich innerhalb des São-Sepé-Granits, eines siliziumreichen Intrusionssystems mit tief verwitterten tropischen Profilen. Ähnliche geologische Merkmale finden sich auch bei der Lagerstätte Pela Ema von Serra Verde, einem der bedeutendsten brasilianischen Projekte für ionische Seltene Erden.

Beide Systeme zeigen Hinweise auf eine Anreicherung der Seltenen Erden durch magmatische Differenzierung und anschließende Konzentration während lateritischer Verwitterungsprozesse. Dadurch können wirtschaftlich interessante Mineralisierungen nahe der Oberfläche entstehen, die potenziell mit vergleichsweise einfachen Verfahren gewonnen werden können. Das internationale Interesse an Brasiliens Seltene-Erden-Sektor hat sich im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt. Größere Unternehmen wie Meteoric Resources konnten bedeutende institutionelle Finanzierungen für Projekte wie Caldeira in Minas Gerais sichern.

Gleichzeitig unterstreichen Entwicklungen rund um Serra Verde die strategische Bedeutung brasilianischer Ionenton-Projekte. Darüber hinaus positioniert sich Brasilien zunehmend nicht nur als Förderstandort, sondern auch als potenzielles Zentrum für die Weiterverarbeitung und das Recycling von Seltenen Erden. Entsprechende Initiativen könnten die Rolle des Landes innerhalb globaler Lieferketten langfristig stärken und die Wirtschaftlichkeit heimischer Projekte verbessern. Für Junior-Explorer wie Canamera gewinnt dieses makroökonomische Umfeld zunehmend an Bedeutung





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