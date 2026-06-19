Brasilien gegen Haiti: Rekordweltmeister trifft auf Außenseiter in der WM-Gruppe C 2026

Das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Haiti bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 verspricht eine东西方对决. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien muss gegen den karibischen Außenseiter Haiti nicht nur gewinnen, sondern auch überzeugen. Während die Seleção den Titel im Visier hat, kann Haiti befreit aufspielen. Alle Infos zur Übertragung, zum Spielort und den Erwartungen an das Duell in Philadelphia.

In der Gruppe C der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum ungleichen Duell: Rekordweltmeister Brasilien trifft auf den Außenseiter Haiti . Schafft der Underdog in Philadelphia die Sensation?

Alle Infos zu Uhrzeit, Aufstellungen und der Übertragung im TV und Stream. In einem echten Duell trifft das erfolgreichste Team der WM-Geschichte auf eine Auswahl, die erst zum zweiten Mal an einer Endrunde teilnimmt. Für den fünfmaligen Weltmeister zählt bei diesem Turnier in Nordamerika nur der Titel. Trainer Dorival Júnior weiß, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist.

Haiti hingegen kann nach der geschafften Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Von den Karibik-Kickern wird ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen. Wer die Partie des Rekordweltmeisters trotz der Zeitverschiebung mitten in der Nacht nicht verpassen möchte, hat in Deutschland gleich mehrere Optionen, um live dabei zu sein.

Das Gruppenspiel wird im klassischen Free-TV von der ARD übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können. Kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Haiti gibt es wie gewohnt auf ran.de. Als stimmungsvolle Kulisse für das Aufeinandertreffen zwischen Brasilien und Haiti dient das geschichtsträchtige Lincoln Financial Field in Philadelphia. Für die Weltmeisterschaft wurde die Arena leicht erweitert und bietet Platz für 69.000 begeisterte Zuschauer





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Brasilien Haiti Gruppe C FIFA Weltmeisterschaft Lincoln Financial Field Übertragung Livestream ARD Magentatv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlichtAb Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Read more »

Brasilien trifft auf Haiti in der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026Der Rekordweltmeister Brasilien muss sich in Philadelphia gegen den Außenseiter Haiti durchsetzen. Trainer Dorival Júnior ist sich bewusst, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist. Haiti hingegen kann nach der Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen.

Read more »

Schottland geht in die WM 2026 gegen Marokko und BrasilienPaul Lambert, ehemaliger Spieler von BVB und Schottland, spricht über die Chancen der Tartan Army und den Größten aller Zeiten

Read more »

Brasilien gegen Haiti: WM-Gruppenspiel in PhiladelphiaDas Gruppenspiel zwischen Brasilien und Haiti bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Philadelphia verspricht eine interessante Begegnung zwischen dem Rekordweltmeister und dem karibischen Außenseiter.

Read more »