Brasilien gegen Haiti: WM-Gruppenspiel in Philadelphia

Das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Haiti bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Philadelphia verspricht eine interessante Begegnung zwischen dem Rekordweltmeister und dem karibischen Außenseiter.

In der Gruppe C der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum ungleichen Duell: Rekordweltmeister Brasilien trifft auf den Außenseiter Haiti . Schafft der Underdog in Philadelphia die Sensation?

Alle Infos zu Uhrzeit, Aufstellungen und der Übertragung im TV und Stream. In einem echten Duell trifft das erfolgreichste Team der WM-Geschichte auf eine Auswahl, die erst zum zweiten Mal an einer Endrunde teilnimmt. Für den fünfmaligen Weltmeister zählt bei diesem Turnier in Nordamerika nur der Titel. Trainer Dorival Júnior weiß, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist.

Haiti hingegen kann nach der geschafften Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Von den Karibik-Kickern wird ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen. Wer die Partie des Rekordweltmeisters trotz der Zeitverschiebung mitten in der Nacht nicht verpassen möchte, hat in Deutschland gleich mehrere Optionen, um live dabei zu sein.

Das Gruppenspiel wird im klassischen Free-TV von der ARD übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können.kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Haiti gibt es wie gewohnt auf ran.deAls stimmungsvolle Kulisse für das Aufeinandertreffen zwischen Brasilien und Haiti dient das geschichtsträchtige Lincoln Financial Field in Philadelphia. Für die Weltmeisterschaft wurde die Arena leicht erweitert und bietet Platz für 69.000 begeisterte Zuschauer





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