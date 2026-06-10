Carlo Ancelotti unterschreibt bis 2030, Marokko feiert makellose Qualifikation und Afrika‑Cup‑Sieg, das Eröffnungsspiel wird im ZDF und Joyn kostenlos übertragen, Liveticker auf ran.de.

Der aktuelle Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, hat trotz seiner kurzen Amtszeit, die erst im Mai 2025 begann, unmittelbar vor dem Beginn der Endrunde der FIFA‑ Weltmeisterschaft 2026 einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030 unterzeichnet.

Dieser Schritt unterstreicht das Vertrauen des Brasilianischen Fußballverbands in den erfahrenen Italiener, der bereits zahlreiche Titel in Europa gewonnen hat und nun das Ziel verfolgt, die brasilianische Mannschaft wieder an die Spitze des Weltfußballs zu führen. Während Ancelotti seine taktische Philosophie weiterentwickelt, haben die marokkanischen Faschingsfreunde bereits ein nahezu makelloses Qualifikationsspiel hinter sich. Die Atlas-Löwen siegten in allen acht Gruppenspielen und zeigten dabei ein abwechslungsreiches, offensives Spiel, das von ihrem jungen Superstar Achraf Hakimi angeführt wurde.

Hakimi, der nach seinem Wechsel zu einem Spitzenklub in Europa internationale Anerkennung erlangte, hat im vergangenen Frühjahr den Afrika‑Cup 2025 gewonnen - ein Triumph, der seinem Team neben dem Titel auch wertvolle Erfahrung für die anstehende WM einbrachte. Trotz einer knappen Niederlage im Finale des Turniers, das am berühmten Grünen Tisch stattfand, gelang es Marokko, seine Position als eines der stärksten Teams des Kontinents zu festigen.

Die Vorfreude auf das Duell zwischen Brasilien und Marokko ist in Deutschland groß, denn das Eröffnungsspiel der Südamerikaner wird im Free‑TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen zwar bei dem Streaming‑Dienst MagentaTV, jedoch haben die öffentlich-rechtlichen Sender ein Bündel ausgewählter Partien erhalten, darunter sämtliche Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Der Auftakt des Turniers, Brasilien gegen Marokko, wird im ZDF live gezeigt und zusätzlich kostenfrei über den Joyn‑Livestream bereitgestellt.

Dadurch können Fans das Spiel nicht nur im klassischen TV‑Format, sondern auch on‑demand auf mobilen Endgeräten verfolgen. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Nordamerika und Europa startet das erste Spiel um Mitternacht deutscher Zeit, sodass viele Partien erst spät am Abend ausgetragen werden. Für alle, die das Geschehen in Echtzeit verfolgen möchten, gibt es zudem einen kostenlosen Liveticker auf ran.de, der kontinuierlich Updates zu Spielverlauf, Toren, Aufstellungen und taktischen Änderungen liefert.

Für die deutschen Zuschauer bedeutet dies, dass sie trotz der späten Anstoßzeit keine Informationen verpassen und sich jederzeit über die wichtigsten Ereignisse informieren können. Die Kombination aus Free‑TV‑Übertragung, einem kostenfreien Online‑Livestream und einem gut strukturierten Liveticker sorgt dafür, dass die Begeisterung für das Turnier bereits im Vorfeld ein hohes Niveau erreicht.

Diese umfassende Medienpräsenz spiegelt das steigende Interesse an internationalem Fußball wider und zeigt, dass die WM 2026 nicht nur sportlich, sondern auch medienstrategisch ein wichtiges Ereignis für Deutschland sein wird





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