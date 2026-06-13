Brasilien gegen Marokko: WM-Auftakt am 14. Juni

Der Rekord-Weltmeister Brasilien geht die Endrunde 2026 am 14. Juni los. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko. Der Brasilien-Coach Carlo Ancelotti unterschrieb unmittelbar vor der Endrunde einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030.
Zur Pause steht ein 1:1 auf der Anzeigetafel, nach der Führung durch Ismael Saibari sorgte Vinicius Jr. mit dem ersten brasilianischen Torschuss für den Ausgleich.
Der Rekord-Weltmeister Brasilien geht die Endrunde 2026 am 14. Juni los. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko. Der Brasilien-Coach Carlo Ancelotti unterschrieb unmittelbar vor der Endrunde einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030.
Die Marokkaner haben eine makellose WM-Qualifikation gespielt, alle acht Spiele gewonnen. Zudem gewann das Team um Superstar Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch erst im Nachgang am Grünen Tisch nach einer Final-Pleite gegen den Gegner. Die Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.
Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der Brasilianer gegen Marokko wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Brasilianer findet um Mitternacht deutscher Zeit statt.
Einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Marokko gibt es wie gewohnt auf ran.de
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