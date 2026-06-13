Brasilien gegen Marokko: WM-Auftakt live im Free-TV

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 zwischen Brasilien und Marokko wird live im ZDF und im Joyn-Livestream übertragen. MagentaTV zeigt alle Spiele, die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien. Marokko kommt mit makelloser WM-Qualifikation und neuem Afrika-Cup-Titel nach Nordamerika, während Brasilien mit Trainer Carlo Ancelotti einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnete. Das Spiel startet um Mitternacht deutscher Zeit.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wirft ihre Schatten voraus und besonders das Auftaktspiel des Rekordweltmeisters Brasilien gegen Marokko verspricht hochklassige Fußballunterhaltung. Während die Marokkaner mit einer makellosen WM-Qualifikation aufwarten können - sie gewannen alle acht Partien - und zudem Anfang 2026 durch einen nachträglichen Sieg am Grünen Tisch nach einer Finalniederlage den Afrika-Cup für sich entschieden, steht Brasilien unter der Leitung des erfahrenen Trainers Carlo Ancelotti, der unmittelbar vor dem Turnier einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnete.

Das Team um marokkanische Stars wie Achraf Hakimi präsentiert sich in bester Verfassung und wird als ambitionierter Außenseiter in die Vorrunde starten. Beide Mannschaften liefern sich historisch gesehen bereits packende Duelle, doch aufgrund der aktuellen Formkurven und der Tatsache, dass Marokko bei der letzten WM sensationell das Halbfinale erreichte, spricht viel für ein spannendes und offenes Spiel.

Die Vorzeichen deuten auf ein intensives und taktisch vielschichtiges Aufeinandertreffen hin, bei dem die Südamerikaner ihren Favoritenstatus verteidigen müssen, während Marokko mit viel Selbstbewusstsein auftritt. Neben den sportlichen Aspekten ist auch die mediale Übertragung des Spiels von großem Interesse. MagentaTV besitzt die Übertragungsrechte für alle WM-Spiele, zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt der Brasilianer gegen Marokko wird live im ZDF ausgestrahlt und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar, was für eine breite Reichweite sorgt. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den nordamerikanischen Spielorten finden viele Partien spät am Abend statt; das erste Spiel der Brasilianer wird um Mitternacht deutscher Zeit angepfiffen, was zahlreiche Zuschauer vor besondere Herausforderungen stellt.

Für all jene, die das Spiel nicht live verfolgen können, steht zudem ein kostenloser Liveticker auf ran.de zur Verfügung, sodass Fans jederzeit auf dem Laufenden bleiben können. Insgesamt verspricht der WM-Auftakt zwischen Brasilien und Marokko einen spektakulären Start in das Turnier, der sowohl fußballerisch als auch medientechnisch viele Highlights bietet





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