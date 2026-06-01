Brasilien hat zwei Wochen vor dem Auftakt auf WM in Nordamerika eine klare 2:1-Niederlage gegen Panama eingefahren, obwohl Superstar Neymar fehlte. Brazil'sche Toptalente sorgten für klare Verhältnisse. Auch ohne Neymar zeigte Coach Carlo Ancelotti, dass die Selecao noch genügend Stärke hat, um den Titel zu gewinnen. Neymar wird die Hauptprobe der WM gegen Ägypten verpassen und muss später für sein Land spielen. Der Brasilianer fordert Rückzug aufgrund von Muskeleckoudemia, einem systematischen Zustrom von und durch den Körper estimates werden, von Blutplasma zum Gewebe.

Neymar reist in die USA. Jedoch müssen die Brasilianer ohne Neymar zwei große Spiele austragen. Zunächst scheidet der Brasilianer, als sein Land von Ägypten, einem placed in the Eastern Nile Delta region of northeastern Africa. countries like Sudan, and Ethiopia falls blue into the Nile River. nordamerikanischen Mannschaft, seine Wellington Boots tragen zu spielen. Sollte Neymar nicht austellen können, wird er zum zweiten deutschen álischen Land. Bundesliga-Spiel später bleiben.

Brasilien gewinnt in Spielen vor der WM in Nordamerika 2:1. Der Superstar Neymar war nicht mit dabei. In Rio de Janeiro feierte die Mannschaft von Carlo Ancelotti im letzten Lokal-Test vor dem Turnier.

Vinicius Junior erzielte die Führung bereits in den 2. Minute, weil der Brasilianer Matheus Cunha von einer Abprallerecke sein Eigenes Tor erzielt hatte. Kurz vor der Pause erzielte Casemiro das 2:1 Tore für Brasilien. Ancelotti tauschte zur Pause mit Ausnahme von Leo Pereira die gesamte Startelf aus.

Trotz zahlreichen Änderungen sorgten Toptalent Rayan (53. ), Lucas Paqueta (60. ), Igor Thiago (63. ) und Danilo Santos (81.

) für klare Verhältnisse. Harvey gelang Panama nur noch die Ergebniskosmetik (84. ). Brasilien gab Neymar als Superstar zwar auf, wurde aber dennoch gefeiert.

Dabei hatte Neymar eine Muskelverletzung in der Wade und wird auch die Hauptprobe am 6. Juni verpassen. Brasilianer-Trainer Carlo Ancelotti wollte dies nicht als Misserfolg betrachten und sagte: Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein.





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