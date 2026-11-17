Das brasilianische Nationalteam besiegte Singapur in einem Freundschaftsspiel deutlich mit 7:0. Vinicius Jr. steuerte drei Tore bei, während Carlo Ancelotti ohne Sperre nicht am Start war.

Die brasilianische Fußballnationalmannschaft hat ein absolutes Saisonabschluss-Spiel mit einem klaren Sieg beendet. Das Team unterlag dem krassen Außenseiter Singapur nicht, sondern setzte sich deutlich mit 7:0 durch. Dieses Ergebnis in der letzten Partie des Jahres diente als direkte Wiedergutmachung für die vor drei Tagen erlittene 2:3-Niederlage gegen Japan. Der Sieg war besonders wertvoll, da er zeigte, dass die Mannschaft auch ohne ihren gesperrten Cheftrainer Carlo Ancelotti die Kontrolle behalten konnte.

Maßnahmenplan bei Sperre von Ancelotti

Die Abwesenheit von Carlo Ancelotti war der entscheidende Faktor für die taktische Ausrichtung im letzten Spiel des Jahres. In der Begegnung gegen Japan hatte Ancelotti in der Nachspielzeit sowie der Angreifer Raphinha eine Rote Karte erhalten. Diese Sperre zwang den Verband, kurzfristig umzuplanen. An die Stelle von Carlo Ancelotti trat für dieses spezifische Match der Co-Trainer Francesco Mauri. Er übernahm die Verantwortung für das Team und führte die Spieler durch das Spiel, das bereits am frühen Dienstag in eine klare Richtung lief.

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Torflut durch Vinicius und weitere Treffer

Die Dominanz Brasiliens zeigte sich bereits in den ersten Minuten des Spiels gegen Singapur. Vinicius war der zentrale Protagonist für den Erfolg und erzielte innerhalb von nur zwölf Minuten einen beeindruckenden Hattrick. Die Tore fielen in den Spielminuten 9, 15 und 21. Dies sorgte schnell für klare Verhältnisse und legte das Fundament für den hohen Sieg. Die Effizienz im Offensivspiel war dabei unangefochten und ließ keinen Zweifel an der Klasse der Akteure auf dem Feld.

Nach der ersten Halbzeit und den frühen Toren von Vinicius schloss sich die Offensive weiter ab. Endrick traf in der 31. Minute, gefolgt von Estevao, der in der 51. Minute das fünfte Tor erzielte. Rayan sorgte in der 65. Minute für die Endgültigkeit des Ergebnisses. Ein weiteres Tor resultierte aus einem Eigentor von Raoul Suhaimi in der 74. Minute. Diese Statistik unterstreicht die absolute Überlegenheit der Seleção in allen Bereichen des Spiels gegen den Gegner aus Singapur.

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Umgang mit Kritik an Trainer Ancelotti

Parallel zum sportlichen Erfolg ist Carlo Ancelotti weiterhin der Fokus von Medien und Experten. Die Kritik an ihm nahm zu, nachdem sein Team im Sommer bei der Weltmeisterschaft bereits im Achtelfinale ausschied. Diese Enttäuschung hat die Erwartungen an seine Führung erheblich beeinflusst. Brasiliens Fußball-Legende Romario äußerte sich öffentlich kritisch zur Arbeit des italienischen Trainers. Romario nutzte seine Plattform, um Missbilligung auszudrücken und die sportliche Leitung in Frage zu stellen.

Trotz der öffentlichen Anfeindungen zeigt Carlo Ancelotti keine Anzeichen von Unsicherheit. Er beteuerte öffentlich, dass die Kommentare von Romario ihn nicht verunsichern. Ancelotti wies darauf hin, dass es das gute Recht jedes Einzelnen sei, eine eigene Meinung zu äußern. Er bekräftigte seine Leidenschaft und seinen Einsatz: Ich bin gerne hier, ich bin gerne Teil der Nationalmannschaft. Diese Haltung soll die Einheit im Team stärken und den Fokus wieder auf die anstehenden Aufgaben lenken.

Ausblick auf DFB-Gala gegen die Niederlande

Während Brasilien seinen Weg fortsetzt, sind die Blicke auch auf die deutsche Nationalmannschaft gerichtet. Die Diskussion um Joshua Kimmich hat sich in diesem Kontext erledigt. Die deutschen Fans und Experten konzentrieren sich nun auf die kommenden Herausforderungen. Ein besonderer Höhepunkt ist die DFB-Gala gegen die Niederlande. In diesem Spiel sollen neue Erkenntnisse gewonnen und taktische Linien verfestigt werden, wobei die Flügelpositionen im deutschen Kader als konkurrenzlos gelten.