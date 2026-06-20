Brasilien gewinnt souverän mit 3:0 gegen Haiti und feiert ersten WM-Sieg

Brasilien hat sich im WM-Spiel gegen Haiti mit einem deutlichen 3:0-Sieg durchgesetzt. Die Tore erzielten Cunha zweimal und Vinicius Junior. Raphinha verletzte sich und schied vorzeitig aus. Trotz guter Chancen blieb das Ergebnis knapper als möglich.

Brasilien hat seine Pflichtaufgabe bei der Weltmeisterschaft souverän gemeistert. Gegen den krassen Außenseiter Haiti gewann der Rekordweltmeister deutlich mit 3:0 und feierte damit den ersten Sieg in diesem Turnier.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Carlo Ancelotti zeigte eine starke Leistung, ließ aber auch zahlreiche weitere Chancen liegen. Für Haiti bedeutet das Aus vorzeitig: Als erster WM-Teilnehmer ist die Mannschaft ohne jede Chance auf das Erreichen der K.o. -Runde. Dennoch kämpften sie bis zum Ende tapfer und konnten phasenweise Akzente setzen.

Bereits in der 23. Minute erzielte Brasilien die Führung. Nach einem Schuss von Vinicius Junior konnte Haitis Keeper Placide den Ball nur nach vorne abklatschen. Im Gedränge traf Delcroix schließlich das Knie von Cunha, von wo aus der Ball über die Linie rollte.

Das war Glück für Brasilien, denn in derselben Aktion hatte Cunha seinen Gegenspieler noch heftig am Knöchel getroffen, was einerseits hätte geahndet werden können, andererseits hätte die Aktion sogar abgepfiffen werden müssen. Der VAR griff jedoch überraschend nicht ein. In der 36. Minute kam Brasilien nach einem Ballverlust Haitis im Mittelfeld zu einem Konter über Vinicius Junior, der Cunha bediente.

Cunha schoss aus spitzem Winkel ins kurze Eck und erhöhte auf 2:0. Beide Treffer wurden mit ausgelassenen Tanz-Einlagen der Torschützen und ihrer Teamkollegen gefeiert. Kurz vor der Pause machte Vinicius Junior in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Traumpass von Lucas Paquete alles klar: Er lief alleine aufs Tor zu und blieb mit einem kühlen Abschluss eiskalt - 3:0. Doch das Spiel war nicht ohne Schatten für Brasilien.

Superstar Raphinha musste kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Zudem war bereits zuvor ein Tor von ihm wegen Abseitsstellung nicht anerkannt worden. Der Flügelflitzer vom FC Barcelona war zuvor schon aufgefallen, als er in der 12. Minute einen Kopfball ins Tor setzte, der jedoch wegen einer Abseitsposition nicht zählte.

Sein frühes Aus war ein großer Dämpfer für das Team. Zudem vergaben Brasiliens Offensivspieler reihenweise gute Chancen. Joker Endrick stand mehrfach im Abseits, und insgesamt hätte der Sieg noch deutlicher ausfallen können. Dennoch war der erste Dreier im Turnier sicher.

Ein besonderes Augenmerk lag vor dem Spiel auf der Äußerung von Brasiliens Ex-Trainer Luiz Felipe Scolari. Der 77-Jährige hatte verraten, dass Vinicius Junior ihm bei einem Besuch im Trainingslager sechs WM-Tore versprochen habe. Damit setzte Scolari den Superstar öffentlich unter Druck. Vinicius Junior lieferte jedoch ab: Nach seinem Tor beim 1:1 gegen Marokko zum Auftakt fehlten ihm nach diesem Doppelpack nur noch vier Treffer, um sein persönliches Versprechen zu erfüllen.

Seine Leistung wurde von Fachleuten gelobt, auch wenn er nicht in Bestform war. Der Stürmer zehrte von seiner Schnelligkeit und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Mit dem Sieg hat Brasilien in der Gruppe den Fuß in die Tür zum Achtelfinale bekommen, muss aber weiter verbessern, um die hohen Erwartungen an den Rekordweltmeister zu erfüllen. Haiti hingegen ist trotz des kämpferischen Auftritts ausgeschieden und spielt nun nur noch um die Ehre





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