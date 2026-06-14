Brasilien Remis gegen Marokko: Rekordweltmeister verpasst WM-Titelangriff

Brasilien hat bei der WM-Startpartie gegen Marokko nur ein Remis erreicht. Der Rekordweltmeister verpasste damit den WM-Titelangriff und das Ende einer 24 Jahre langen Leidenszeit.

Brasilien kam zum Start in die WM gegen Marokko nicht über ein Remis hinaus. Nach einer schwachen Anfangsphase rettete Vinicius Jr. zumindest einen Punkt. Es reichte für den Rekordweltmeister nur zu einem 1:1, das die Hoffnung der stolzen Fußballnation auf den Titelangriff und das Ende einer 24 Jahre langen Leidenszeit vorerst dämpfte.

In East Rutherford vor den Toren New Yorks war noch wenig Glanz zu sehen. Die Marokkaner, die 2022 bis ins Halbfinale gestürmt waren, spielten zum Auftakt phasenweise mutig auf. Ismael Saibari, um den sich der Heilsbringer einer ganzen Nation hinter dessen Leistungsfähigkeit aber ein dickes Fragezeichen steht, fehlte Brasilien noch angeschlagen. Der Superstar, der seit 2023 kein Länderspiel mehr absolviert hat, fieberte mit weißer Kappe am Rand mit.

Und mit ihm Zehntausende Anhänger der Selecao auf den Rängen, darunter die Idole Ronaldo, Kaká und Roberto Carlos, die Brasilien 2002 den bislang letzten von fünf WM-Titeln beschert hatten. Selbst NFL-Legende, der mit seinen Teamkollegen in einem der Highlightspiele dieser WM-Vorrunde aber eine starke Leistung Marokkos erlebte. Brasilien leistete sich dagegen zahlreiche Fehler im Aufbau, offenbarte defensiv große Lücken und wurde bestraft.

Saibari war es, der nach einem simplen Steilpass durch die Mitte frei vor Alisson Becker auftauchte und den Ball lässig ins Tor lupfte. Starcoach Carlo Ancelotti, der schon fast alles erlebt hat, nun aber erstmals als Cheftrainer bei einer WM dabei ist, korrigierte intensiv in der Trinkpause, auch Neymar redete auf seine Mitspieler ein. Es half zunächst wenig, stattdessen brauchte es eine Einzelaktion von Vinícius, der den WM-Titel als klares Ziel ausgegeben hat.

Er zog nach innen, legte sich den Ball zurecht und traf kompromisslos ins lange Eck. Auch danach rückte Vinícius ein ums andere Mal in den Fokus. Der Stürmer, sonst nicht für seine Abwehrarbeit bekannt, ließ sich sogar nach einer gelungenen Defensivaktion feiern und peitschte die Fans an. Marokko, als Afrika-Champion angereist, nachdem der Titel infolge des Skandalfinals aberkannt worden war, ließ in der zweiten Halbzeit nach.

Ancelotti setzte auf neue Impulse von der Bank, doch den bemühten Brasilianern fehlten auch in der Schlussphase die Ideen





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