Brasilien startet bei der WM 2026 gegen Marokko - Ancelotti verlängert Vertrag

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet für den Rekord-Weltmeister Brasilien am 14. Juni. Vor dem Turnierunterzeichnete der seit Mai 2025 amtierende Brasilien-Coach Carlo Ancelotti einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030. Die Marokkaner hingegen haben eine makellose WM-Qualifikation gespielt und alle acht Spiele gewonnen. Fans können sich freuen, denn das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko läuft live im Free-TV.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 startet für den Rekord-Weltmeister Brasilien am 14. Juni. Dann trifft die Selecao in East Rutherford auf Marokko . Vor dem Turnierunterzeichnete der seit Mai 2025 amtierende Brasilien -Coach Carlo Ancelotti einen neuen Vertrag bis zum Jahr 2030.

Die Marokkaner hingegen haben eine makellose WM-Qualifikation gespielt und alle acht Spiele gewonnen. Zudem gewann das Team um Superstar Achraf Hakimi Anfang 2026 den Afrika-Cup, wenn auch erst im Nachgang am Grünen Tisch nach einer Final-Pleite gegen den späteren Sieger. Fans können sich freuen, denn das WM-Spiel Brasilien gegen Marokko läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Der WM-Auftakt der Brasilianer gegen Marokko wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Brasilianer findet um Mitternacht deutscher Zeit statt.

Wie gewohnt gibt es auf ran.de einen kostenlosen Liveticker zu Brasilien gegen Marokko





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