Brasilien kommt im ersten Spiel der Gruppe C nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus. Star Vinícius Jr. erzielt den Ausgleich, kritisiert aber den Rasen im MetLife Stadium. Die Reaktionen in Brasilien sind kritisch. Die Mannschaft muss sich verbessern, um den Titelkampf zu bestehen.

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien startete mit einem 1:1- Unentschieden gegen Marokko in die Gruppe C der Weltmeisterschaft . Superstar Vinícius Jr. erzielte in der 32. Minute den Ausgleichstreffer und bewahrte sein Team damit vor einer Auftaktniederlage.

Die Reaktionen in Brasilien fielen kritisch aus. Die Zeitung O Globo schrieb, dass das Unentschieden die bereits vor der WM bestehenden Zweifel an der Nationalmannschaft verstärke. Vinícius Jr. erklärte nach dem Spiel, dass der schlechte Rasen im MetLife Stadium in New Jersey ein Hauptgrund für die schwache Leistung gewesen sei. Die hohen Temperaturen hätten den Platz stark beeinträchtigt, wodurch das Spiel langsamer und härter geworden sei.

Er betonte jedoch, dass die Mannschaft sich anpassen müsse und dass alle Teams unter ähnlichen Bedingungen spielen würden. Panik sei noch nicht angebracht. Man müsse sich verbessern und weiterentwickeln, um die nächsten Spiele zu gewinnen. Vinícius Jr. war mit seiner eigenen Leistung nicht vollständig zufrieden, obwohl er das Tor erzielt hatte.

Er sagte, er sei nicht bei 100 Prozent gewesen und habe seine technischen Fähigkeiten nicht voll ausschöpfen können. Seiner Mannschaft stärkte er den Rücken und lobte die defensive Leistung, forderte aber insgesamt Verbesserungen. Nach dem überraschenden Dämpfer gegen Marokko steht Brasilien bereits unter Druck. Die Hoffnung ist, dass der WM-Schock nur ein Ausrutscher bleibt und Vinícius Jr. recht behält.

Vinícius Jr. betonte, dass man bei einer Weltmeisterschaft leiden können und Rückschläge verkraften müsse. Das Auftaktspiel sei immer das schwierigste. Seine Aussagen zeigen, dass er die Bedeutung des Spiels und die Notwendigkeit, sich zu steigern, erkennt. Der Rasen im MetLife Stadium wurde von vielen Spielern kritisiert.

Die Hitze ließ den Platz schnell austrocknen, was den Ball schneller sprang und das Passspiel erschwerte. Obwohl Vinícius die Bedingungen nicht als Ausrede gelten lassen wollte, ist klar, dass die äußeren Umstände einen Einfluss auf das Spiel hatten. Brasilien muss in den nächsten Spielen zeigen, dass es sich anpassen und trotz schwieriger Bedingungen dominieren kann. Die Kritik in Brasilien war erwartet, nachdem das Team als einer der Topfavoriten in die WM gestartet war.

Ein Unentschieden gegen Marokko, das nicht zu den stärksten Mannschaften gezählt wird, war ein Dämpfer. Die Zeitung O Globo sprach von verstärkten Zweifeln. Trainer und Spieler müssen nun reagieren und beweisen, dass sie das Zeug zum Titel haben. Vinícius Jr. als Schlüsselspieler wird in der Verantwortung stehen, seine Leistung zu steigern und das Team in den kommenden Spielen zu führen.

Die Gruppe C ist noch offen, und Brasilien kann mit einem Sieg im nächsten Spiel die Weichen für das Achtelfinale stellen. Allerdings wird die Mannschaft ihre Spielweise anpassen müssen, falls die Rasen- und Wetterbedingungen in anderen Spielorten ähnlich schwierig sind. Der Druck ist groß, aber Vinícius Jr. bleibt optimistisch und ruft seine Mannschaft zur Verbesserung auf





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