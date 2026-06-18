Brasilien: Tragödie bei Wanderung durch Höhlen – Frau stürzt in die Tiefe

Eine 59-jährige Frau ist in Brasilien bei einem Absturz in Höhlen ums Leben gekommen. Sie hatte sich gegen Mücken mit Insektenspray einsprühen wollen, verlor das Gleichgewicht und stürzte.

Neue Absturz - Tragödie in Brasilien ! Kurz nach dem Tod von Studentin Maria (†21), die ohne lebensrettendes Bungeeseil eine 40-Meter-Brücke hinuntergeworfen wurde, verunglückte eine 59-jährige Frau beim Wandern – weil sie sich mit Insektenspray einsprühen wollte!

Die Höhlen befinden sich rund 45 Kilometer östlich vom Zentrum Rios. Sie entstanden aus einem alten Bergbaugebiet, das vor etwa 50 Jahren stillgelegt wurde, und sind heute eine Art Abenteuer-Areal für Kletter- und Wander-Fans. Als Garcia in der Nähe eines Aussichtspunkts einen kurzen Pfad betritt, passiert die Tragödie: Die 59-Jährige will sich gegen herumfliegende Mücken schützen, greift zum Insektenspray.

Sie will ihr Bein einsprühen, hebt es an, verliert das Gleichgewicht – und stürzt in denGiovani Maximino war Teil der Gruppe und schildert „Globo“ die dramatischen Sekunden vor dem Fall: „Der Wanderführer versuchte, sie festzuhalten, und wäre dabei beinahe selbst hinuntergefallen. Es sind etwa 30 Meter Höhe. Sie hatte gerade das Insektenschutzmittel aufgetragen. Es ging alles rasend schnell!

“ Der Wanderführer gab später gegenüber der Polizei an, er habe sich gerade noch „an einer Wurzel festhalten“ und sich retten können. Später birgt die Feuerwehr, die gegen 10.45 Uhr am Morgen alarmiert wurde, den leblosen Körper der 59-Jährigen. Augenzeuge Maximino berichtet weiter: „Es gelang mir erst gegen zwei Uhr morgens, die Kinder, die in Recreio dos Bandeirantes leben, ausfindig zu machen, um ihnen die Nachricht zu überbringen. Bis dahin hatten wir zu keinem Familienmitglied Kontakt.

" Ihm zufolge trug die Wanderin aus Cordovil (nahe Rio) zum Zeitpunkt desSchutzausrüstung, darunter Handschuhe, einen Helm und weiteres Sicherheitsmaterial. Nichts davon bewahrte sie vor dem tödlichen Fall. Die genauen Umstände müssen nun die Behörden in Betracht ziehen





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