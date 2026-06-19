Brasilien trifft auf Haiti in der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026

Der Rekordweltmeister Brasilien muss sich in Philadelphia gegen den Außenseiter Haiti durchsetzen. Trainer Dorival Júnior ist sich bewusst, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist. Haiti hingegen kann nach der Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen.

Brasilien trifft in der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf Haiti . Der Rekordweltmeister muss sich in Philadelphia gegen den Außenseiter durchsetzen. Trainer Dorival Júnior ist sich bewusst, dass gegen Haiti nicht nur ein Sieg, sondern auch eine überzeugende Leistung gefordert ist.

Haiti hingegen kann nach der Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Die Karibik-Kicker werden ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen. Die Partie wird im klassischen Free-TV von der ARD übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können. Die Arena Lincoln Financial Field in Philadelphia bietet Platz für 69.000 begeisterte Zuschauer.

Für den fünfmaligen Weltmeister zählt bei diesem Turnier in Nordamerika nur der Titel. Haiti hingegen kann völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Die Karibik-Kicker werden ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen. Wer die Partie des Rekordweltmeisters trotz der Zeitverschiebung mitten in der Nacht nicht verpassen möchte, hat in Deutschland gleich mehrere Optionen, um live dabei zu sein.

Haiti hingegen kann nach der Qualifikation für die erweiterte Endrunde völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Die Karibik-Kicker werden ein tiefes Abwehrbollwerk erwartet, um die Räume für die brasilianische Offensivabteilung so eng wie möglich zu machen. Die Partie wird im klassischen Free-TV von der ARD übertragen, während Abonnenten das Spiel zusätzlich beim Pay-TV-Sender MagentaTV verfolgen können. Die Arena Lincoln Financial Field in Philadelphia bietet Platz für 69.000 begeisterte Zuschauer.

Für den fünfmaligen Weltmeister zählt bei diesem Turnier in Nordamerika nur der Titel





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