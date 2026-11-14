Brasilien verliert 2:3 gegen Japan - Ancelotti und Raphinha erhalten Rot

Brasilien erleidet eine 2:3-Niederlage gegen Japan. Vinicius Jr. trifft doppelt, doch ein umstrittener Elfmeter führt zu Rotkarten für Trainer Ancelotti und Raphinha.

Die brasilianische Nationalmannschaft hat ihre letzte Freundschaftspartie mit einem Debakel gegen Japan beendet. Das Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage in Singapur, obwohl Superstar Vinicius Jr. mit zwei Treffern für das Comeback sorgte. Die Partie war von heftigen Kontroversen um die Schiedsrichterentscheidungen geprägt.

Umfangreiche Tore und umstrittener Schlüsselmoment

Vinicius Jr. erzielte beim 2:3 seine Treffer in der 33. und 75. Minute. Er damit sein drittes Doppelpack in seiner 58. Länderspiel-Karriere. Doch der Erfolg blieb ihm verwehrt. Japan führte zunächst durch Tore von Takeshi Kubo in der 15. Minute und Takuma Nakamura in der 19. Minute. Kurz vor Abpfiff erzielte Ryusei Sakamoto in der 90. Minute plus 1 Sekunde den Siegtreffer für die Japaner.

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Der entscheidende Moment ereignete sich unmittelbar vor dem letzten Treffer. Der japanische Spieler Minamino foulte João Gomes. Brasilien verlor den Ball in Folge dieses Fouls. Der Schiedsrichter Jansen Foo Chuan Hui pfiff nicht. Der ausgebliebene Pfiff führte zur Frustration. Das Team verlor in Singapur trotz dreier ungeschlagener Spiele zuvor.

Wutausbruch von Ancelotti und Raphinha

Die enttäuschende Leistung und die Schiedsrichterentscheidung lösten Tumulte auf dem Feld aus. Spieler umringen den Schiri Jansen Foo Chuan Hui. Trainer Carlo Ancelotti stürmte auf den Rasen. Er zeigte klare Unzufriedenheit mit der Leitung des Spiels. Raphinha war ebenfalls involviert. Er wurde in der 71. Minute ausgewechselt. Nach dem Auswechseln eskalierte die Situation.

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Sowohl Ancelotti als auch Raphinha sahen Rot in der 90. Minute plus 2 Sekunden. Die Platzverweise erfolgten direkt nach dem Gegentor. Das Verhalten auf dem Platz spiegelte die tiefe Enttäuschung wider. Beide Akteure mussten das Feld verlassen. Die Gelben Karten oder Ermahnungen reichten nicht. Die Rote Karte war die unmittelbare Konsequenz.

Kritik an Leistung und Schiedsrichter

Raphinha entschuldigte sich nach dem Spiel für sein Verhalten. Er betonte jedoch, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters die Situation provoziert hätten. Er gab zu, dass der Referee an vielen Stellen Fehler gemacht habe. Seine Worte klingen nach Unverständnis. Er nannte das Verhalten inakzeptabel. Die emotionalen Reaktionen der Akteure waren deutlich sichtbar.

Das Portal Veja kritisierte die Leistung der Seleção. Die Zeitung titelte mit einer desaströsen Leistung. Vinicius Jr. war laut Veja der einzige positive Akteur. Die restliche Mannschaft blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Die Niederlage trübt die Stimmung im Team. Die Kritik an der Organisation ist laut.

Auswirkungen auf Vinicius Jr und die Zukunft

Vinicius Jr. zeigt bei Real Madrid aktuell weniger Torflut. Er erzielte in 12 Spielen nur ein Tor. Dieses Tor fiel gegen die Real Sociedad im August. Die Formkurve scheint einzubrechen. Das Länderspiel bietet ihm jedoch die Chance auf mehr Schwung. Sein Doppelpack war ein Lichtblick in der Partie.

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Carlo Ancelotti bleibt mit 67 Jahren am Trainerposten. Die Niederlage stellt seine Taktik infrage. Die Verteidigung ließ zu viele Räume offen. Die Offensive war zu ungenau. Das Spiel gegen Japan diente als Testlauf. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Mannschaft muss an der Struktur arbeiten. Die nächste Partie wird entscheidend sein für die Moral.