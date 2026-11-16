Die brasilianische Nationalmannschaft erleidet ihre erste Niederlage seit der WM-Pleite, als Japan in Singapur gewinnt. Trainer Carlo Ancelotti erhält Rot.

Die brasilianische Fußball nationalmannschaft hat am internationalen Spieltermin in Singapur ihre erste Niederlage seit dem Aus bei der Weltmeisterschaft im Sommer hingenommen. Die Selecao unterlag Japan mit 2:3 in einem Spiel, das durch emotionale Ausschreitungen in der Schlussphase überschattet wurde, obwohl Starstürmer Vinicius Junior mit zwei Toren für Ausgleich gesorgt hatte.

Der Verlauf des Spiels in Singapur

Japan ging durch einen frühen Doppelschlag in Führung und bestimmte das Geschehen zu Beginn der Begegnung. Takefusa Kubo traf in der 15. Minute und Keito Nakamura erhöhte in der 19. Minute auf 0:2. Vinicius Junior glich daraufhin in der 33. Minute aus und sorgte mit einem zweiten Treffer in der 75. Minute für den Anschlussergebnis. Trotz dieser Leistungen reichte es nicht für den Sieg.

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In der Nachspielzeit wendete sich das Blatt zugunsten Japans. Tatsuhiro Sakamoto erzielte in der 90. Minute und einer Sekunde (+1) das dritte Tor für Japan. Damit endete das Freundschaftsspiel mit einem 3:2-Sieg für die asiatische Auswahl, die sich damit erfolgreich für die Revanche an die WM-Pleite im Sommer zurückmeldete.

Konflikte um Ancelotti und Raphinha

Höhepunkt der emotionalen Auseinandersetzungen war das rote Karten-Paar für Trainer Carlo Ancelotti und den bereits ausgewechselten Spieler von FC Barcelona, Raphinha. Beide sahen die Platzverweise in der Nachspielzeit. Die Szenen zeigten die Frustration des brasilianischen Trainerteams über die abgegebene Leistung und das unerwartete Ergebnis gegen einen stark spielenden Gegner.

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Für die Roten Karten gab es keine detaillierten Angaben im Spielbericht, doch die Reaktion deutet auf eine intensive Phase der Konfrontation hin. Ancelotti und Raphinha beobachteten den finalen Treffer von der Bank aus, was die Schärfe der Situation unterstreicht. Dieser Vorfall markiert einen Tiefpunkt bei der Revanche für das WM-Sechzehntelfinale.

Kontext der aktuellen Mannschaftssituation

Das aktuelle Ergebnis folgt auf eine Serie von nicht überzeugenden Auftritten der brasilianischen Nationalmannschaft. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen Norwegen hat die Selecao mit einigen neuen Spielern noch keine Glanzleistungen gezeigt. Die Leistungen waren insgesamt durchwachsen und ließen Zweifel an der aktuellen Form aufkommen.

In den vorangegangenen Spielen zeigte Brasilien unterschiedliche Ergebnisse. Gegen Australien gab es ein schmeichelhaftes 1:1, gefolgt von einem 4:2-Sieg. Gegen die international drittklassigen Inder gelang ein klarer 4:0-Sieg. Nun folgt mit der Niederlage gegen Japan die erste Pleite seit der WM, was die Notwendigkeit von Anpassungen unterstreicht.

Ausblick und Bedeutung des Spiels

Die Niederlage in Singapur markiert einen Wendepunkt in der aktuellen Entwicklung der Nationalmannschaft. Trainer Carlo Ancelotti steht vor der Aufgabe, seine Taktik und die Moralkurve der Spieler zu korrigieren. Die Roten Karten für ihn und Raphinha werden wahrscheinlich nachbesprochen werden.

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Vinicius Junior bewies mit seinen beiden Toren seine Klasse, konnte den negativen Ausgang jedoch nicht verhindern. Die Leistung des Stürmerstars hebt ihn als zentralen Akteur hervor, während die Abwehr und das Mittelfeld weitere Schwächen zeigten. Japan hatte durch die Tore von Kubo und Nakamura die Kontrolle übernommen und durch Sakamoto die Führung gesichert.

Die kommende Zeit wird zeigen, wie die brasilianische Auswahl auf diese Rückschläge reagiert. Die Kombination aus sportlicher Enttäuschung und disziplinarischen Maßnahmen erfordert eine klare Kommunikation im Team. Die Erwartungen an die Selecao sind hoch, und die aktuelle Form gibt Anlass zur Sorge.