Brasiliens Aufstieg als strategisches Zentrum für Seltene Erden: Canamera Energy Metals startet neues Explorationsprogramm

Canamera Energy Metals startet ein neues Bohrprogramm in Brasilien und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Seltenen Erden außerhalb Chinas.

Brasiliens Bedeutung als globaler Akteur bei der Exploration seltener Erden wächst rasant. Insbesondere ionenadsorptionsbasierte Tonlagerstätten rücken in den Fokus, da sie kostengünstige Gewinnung und hohe Anteile strategisch wichtiger Magnet-Selten-Erden versprechen.

In diesem Umfeld positioniert sich Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) mit einem zunehmend offensiven Ansatz. Das Unternehmen hat kürzlich ein neues Explorationsprogramm auf seinem São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul gestartet, das auf vielversprechende Oberflächenproben folgt. Die bisherigen Arbeiten identifizierten drei hochpriorisierte Zielzonen - Sara, Erica und Maya - mit erhöhten Gesamtseltenoxid- (TREO) und Magnetseltenoxid-Konzentrationen (MREO).

Besonders bemerkenswert ist der Nachweis von anormalen Gehalten an Dysprosium und Terbium nahe der Oberfläche, zwei schwere Seltene Erden, die für Hochleistungs-Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind. Canamera besitzt eine Option auf den vollständigen Erwerb des São-Sepé-Projekts im Rahmen einer Vereinbarung mit iFind Mining, die im Oktober 2025 bekanntgegeben wurde. Historische Arbeiten von iFind Mining hatten bereits auf ein Potenzial für ionenadsorptionsgebundene Seltene-Erden-Mineralisierung hingedeutet, vergleichbar mit einigen der bekanntesten Lagerstätten Brasiliens.

Die aktuellen Bodenproben aus 46 flachen Gräben bis 70 Zentimeter Tiefe zeigen zusammenhängende Cluster erhöhter TREO-Werte, die als Anzeichen für eine REE-Anreicherung im verwitterten Profil interpretiert werden. Die günstige Geologie und Topografie bieten nach Einschätzung des Managements eine solide Basis für unmittelbare Folgebohrungen. Die geologische Ähnlichkeit des São-Sepé-Projekts mit der Pela-Ema-Lagerstätte von Serra Verde - einem der am weitesten fortgeschrittenen ionischen Tonerde-Seltene-Erden-Projekte Brasiliens - ist ein wichtiger Pluspunkt.

Beide Systeme weisen auf eine Anreicherung seltener Erden durch magmatische Differenzierung und sekundäre Konzentration während lateritischer Verwitterung hin. Solche verwitterten Granitsysteme gelten als äußerst vielversprechend für wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung nahe der Oberfläche. Die Infrastruktur des Projekts mit einem umfangreichen Straßennetz ermöglicht einen effizienten Zugang und senkt die Explorationskosten erheblich. CEO Brad Brodeur betont, dass Brasilien sich zu einem globalen Schwerpunkt für die Exploration seltener Erden entwickele.

Canamera wolle auf den bisherigen Erfolgen in Turvolândia (Minas Gerais) aufbauen, wo Bohrungen unter anderem 3.255 ppm TREO über 13 Meter ab der Oberfläche ergaben. Das Unternehmen plant, das Bohrprogramm in São-Sepé innerhalb von vier bis sechs Wochen abzuschließen und die hochgradigsten Anomalien sowie die seitliche Kontinuität der Mineralisierung zu testen. Die strategische Bedeutung von ionenadsorptionsbasierten Projekten für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen außerhalb Chinas unterstreicht die Positionierung von Canamera als Junior-Explorer mit Potenzial





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