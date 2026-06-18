Brasiliens Fußball-Legende Carlos Alberto Parreira im Krankenhaus und künstlich beatmet

Der 83-jährige ehemalige Weltmeister-Coach Carlos Alberto Parreira liegt mit einer Lungeninfektion auf der Intensivstation in Rio de Janeiro und wird künstlich beatmet. Der Rekordtrainer mit sechs WM-Teilnahmen hatte zuvor eine mehrmonatige Chemotherapie absolviert.

Die brasilianische Fußball -Legende Carlos Alberto Parreira liegt derzeit im Krankenhaus und wird künstlich beatmet. Einen Tag nach seiner Einlieferung wurde der 83-Jährige auf die Intensivstation des Hospital Samaritano Barra in Rio de Janeiro verlegt, wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte.

Parreira leidet an einer Lungeninfektion, sein Zustand wird als stabil beschrieben. Der frühere Weltmeister-Coach war bereits im Januar 2024 vom brasilianischen Fußballverband CBF öffentlich über seine Krankheit informiert worden, nachdem er sich vier Monate lang einer Chemotherapie unterzogen hatte. Parreira hält mit sechs WM-Teilnahmen als Trainer den Rekord und ist eine der prägendsten Figuren des internationalen Fußballs. Sein erstes WM-Erlebnis hatte er 1970 als Konditionstrainer von Mario Zagallo beim Triumph Brasiliens.

Als verantwortlicher Coach führte er die Seleção 1994 und 2006 zur Weltmeisterschaft, betreute zudem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Südafrika bei WM-Turnieren. Im Jahr 2022 sorgte der gesundheitliche Niedergang einer anderen brasilianischen Ikone, Pelé, weltweit für Anteilnahme. Der dreifache Weltmeister war im Alter von 82 Jahren nur wenige Tage nach dem WM-Finale in Katar an Organversagen infolge von Darmkrebs gestorben.

Parreas aktueller Gesundheitszustand erinnert an die Verletzlichkeit auch der größten Sportler und löst Sorgen in der globalen Fußballgemeinschaft aus. Während die Familie um ihn ist, warten Fans und Kollegen auf weitere Nachrichten aus dem Krankenhaus. Die Erkrankung Parreas wirft auch ein Licht auf die langfristigen gesundheitlichen Herausforderungen, denen viele Sportler nach ihrer aktiven Karriere gegenüberstehen. Die intensive Behandlung im Krankenhaus zeigt, wie ernst die Lage ist, trotz der zunächst stabilen Einschätzung der Ärzte.

In Brasilien und international wird die Genesung Parreas sehnlichst erhofft, da er eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Fußballs bleibt. Die Nachricht über seinen Gesundheitszustand hat in den sozialen Medien und den Sportmedien große Aufmerksamkeit erregt, mit einer Welle der Unterstützung von ehemaligen Spielern und Gegnern gleichermaßen. Parreas Karriere umspannt über vier Jahrzehnte im Weltfußball, geprägt von taktischer Innovation und Erfolg auf allen Kontinenten.

Sein Vermächtnis als diplomatischer und erfahrener Trainer überdauert seine aktive Zeit und beeinflusst bis heute nachfolgende Generationen von Trainern in Brasilien und weltweit. Das Hospital Samaritano Barra gilt als eines der führenden medizinischen Zentren in Lateinamerika, was Hoffnung auf eine positive Entwicklung gibt. Gleichzeitig zeigt der Fall Parreas die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge und Früherkennung, insbesondere bei Spitzensportlern, die oft über Jahre ihren Körper extrem belastet haben.

Die Fußballwelt blickt nach Rio de Janeiro und hofft, dass die Behandlung erfolgreich sein wird und Parreira bald in stabilerem Zustand das Krankenhaus verlassen kann. Sein Einfluss auf das Spiel, besonders in Bezug auf Mannschaftsdisziplin und strategische Flexibilität, wird noch lange in Erinnerung bleiben. Die sportliche Gemeinschaft steht zusammen in Unterstützung für einen Mann, der das Spiel geliebt und auf höchstem Niveau geprägt hat.

Während die Untersuchungen fortgesetzt werden, bleibt die Situation angespannt, doch die früheren positiven Aussagen der Ärzte lassen vorsichtige Hoffnung zu. Der brasilianische Fußballverband CBF hat bereits sein Mitgefühl ausgedrückt und Parreas Familie jegliche Unterstützung zugesagt. In diesen Tagen der Ungewissheit wird die Bedeutung von Gemeinschaft und Solidarität im Sport besonders deutlich





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