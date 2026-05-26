Luiz Inácio Lula da Silva beginnt präventive Strahlentherapie nach Hautkrebs-Operation

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kämpft gegen Hautkrebs . Der Staatschef begann am Montag eine präventive Strahlentherapie . Hintergrund: Im April hatten Ärzte ihm ein sogenanntes Basalzellkarzinom vom Kopf entfernt – eine bösartige Hautveränderung.

Die Strahlentherapie erfolge nun als Schutzmaßnahme nach dem Eingriff. Hautärztin Cristina Abdalla hatte damals die Operation durchgeführt. Sie bezeichnete die bösartige Hautveränderung in den Haarwurzeln des Präsidenten als verbreitete Erkrankung. Bei Lula sei sie durch Sonnenbestrahlung verursacht worden.

In den vergangenen Monaten hatte Lula in Beiträgen in Onlinenetzwerken sein Fitnessprogramm gezeigt – offenbar, um Bedenken hinsichtlich seines Alters zu zerstreuen. Zuletzt trug er nach dem Eingriff am Schädel bei öffentlichen Auftritten einen Hut. Auch nach einer Operation im Jahr 2024 wegen einer Hirnblutung hatte der 80-Jährige einen Hut getragen. Die Blutung soll durch einen Haushaltsunfall verursacht worden sein.

Die Strahlentherapie ist eine wichtige Maßnahme, um sicherzustellen, dass das Hautkarzinom nicht wiederkehrt. Lulas Gesundheit ist ein wichtiges Thema für die brasilianische Bevölkerung und die internationale Gemeinschaft. Die Operation und die anschließende Strahlentherapie sind ein wichtiger Schritt in der Behandlung des Hautkarzinoms





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