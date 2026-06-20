Brasiliens Präsident Lula da Silva macht sich über Neymar lustig

Brasiliens Präsident Lula da Silva hat sich bei einer Veranstaltung über Nationalspieler Neymar lustig gemacht. Er bezeichnete Neymar als 'Homeoffice-Spieler' wegen seiner aktuellen Wadenverletzung, die ihn vom WM-Turnier fernhält.

Brasiliens Präsident Lula da Silva hat sich bei einer Veranstaltung über Nationalspieler Neymar lustig gemacht. Er bezeichnete Neymar als ' Homeoffice-Spieler ' wegen seiner aktuellen Wadenverletzung, die ihn vom WM-Turnier fernhält.

Der Präsident legte noch einen Witz drauf, indem er eine Nationalmannschaft mit Künstlicher Intelligenz vorschlug, bestehend aus elf Pelés. Neymar hat seit rund einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten und trainiert weiter an seinem Comeback in New Jersey. Ob und wann er bei der WM auf dem Rasen stehen kann, ist noch unklar. Lulas Witz dürfte darauf abgezielt haben, die Situation um Neymar zu unterstreichen, der aktuell nicht zum Einsatz kam





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