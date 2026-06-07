Brasiliens Seltene-Erden-Sektor gewinnt international an Schwung - Canamera Energy Metals vorangetrieben

Der brasilianische Seltene-Erden-Sektor zieht zunehmend Investoren an, unterstützt durch Großtransaktionen wie die geplante Serra-Verde-Übernahme. Canamera Energy Metals forciert die Exploration seiner Projekte São Sepé und Turvolândia, nachdem vielversprechende Oberflächenproben und frühere Bohrungen hohe Gehalte an magnetischen Seltenen Erden zeigten.

Das weltweite Interesse an Seltenen Erden wächst rasant, da Regierungen und Industrien unabhängiger von traditionell stark konzentrierten Lieferketten werden möchten. Brasilien rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt, da das Land über große Vorkommen ionischer Tonlagerstätten verfügt, die insbesondere wertvolle magnetische Seltene Erden wie Dysprosium und Terbium enthalten.

Diese Elemente sind essentiell für die Produktion von Permanentmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Robotik und Verteidigungstechnologien eingesetzt werden. Die strategische Bedeutung dieser Rohstoffe wird durch jüngste Großtransaktionen unterstrichen, etwa die geplante Übernahme des brasilianischen Unternehmens Serra Verde durch USA Rare Earth für etwa 2,8 Milliarden US-Dollar. Diese Akquisition hat das internationale Augenmerk auf das brasilianische Potenzial gelenkt und das Vertrauen in die Branche gestärkt.

Gleichzeitig konnte Meteoric Resources Ltd. kürzlich 40 Millionen australische Dollar für die Weiterentwicklung seines Caldeira-Projekts in Minas Gerais einsammeln, was den anhaltenden Kapitalzufluss in den Sektor belegt. Auch Canamera Energy Metals Corp. profitiert von dieser positiven Dynamik und forciert die Exploration seiner brasilianischen Seltene-Erden-Portfolios.

Das Unternehmen hat im Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul drei vielversprechende Zielgebiete identifiziert - Sara, Erica und Maya -, in denen Oberflächenproben erhöhte Konzentrationen an gesamten und magnetischen Seltene-Erden-Oxiden sowie anomale Dysprosium- und Terbium-Gehalte nahe der Oberfläche aufwiesen. Auf Basis dieser Ergebnisse hat Canamera ein Auger-Bohrprogramm gestartet, um die Kontinuität und Ausdehnung der Mineralisierung zu prüfen und zu ermitteln, ob ein größeres ionisches Adsorptions-Tonsystem vorhanden ist.

Parallel dazu wird das Projekt Turvolândia in Minas Gerais vorangetrieben, wo frühere Bohrungen über 13 Meter ab Oberfläche Gesamtgehalte von 3.255 ppm Seltene-Erden-Oxide lieferten. Diese Ergebnisse untermauern die Entscheidung, die Bohrungen auszuweiten. Mit mehreren Projekten in unterschiedlichen geologischen Settings verfolgt Canamera einen diversifizierten Ansatz, um die Chancen im sich schnell entwickelnden brasilianischen Seltene-Erden-Sektor zu maximieren.

Zwar bleibt der Explorationserfolg ungewiss, doch das verbesserte Marktumfeld und die starke strategische Nachfrage nach kritischen Rohstoffen schaffen günstige Voraussetzungen für Unternehmen, die frühzeitig Position aufbauen





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