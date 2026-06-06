Brasiliens WM 2026 Kader: Erfahrung statt Jugend - große Fallhöhe für die Seleção

Brasilien geht als einer der Favoriten in die WM 2026, doch der Kader wirkt alt und der befürchtete Umbruch blieb aus. Eine Analyse der Positionsgruppen offenbart Stärken und kritische Schwächen im Team von Trainer Carlo Ancelotti.

Brasilien gehört bei jeder Weltmeisterschaft automatisch zum Kreis der Favoriten. Doch vor der WM 2026 ist die Lage komplizierter als sonst. Nicht nur wegen eines Vinicius Jr. oder Neymar .

Fünfmal wurde die Seleção Weltmeister (Rekord! ), das letzte Mal war 2002. Brasilien wird bis heute an den großen Teams der Vergangenheit gemessen. An Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho.

An Kaka, Roberto Carlos, Cafu und all den Spielern, die nicht nur gewonnen, sondern Fußball zelebriert haben. Diese Seleção ist nicht jung, wild und voller Zauber. Sie ist erfahren, prominent - oder einfach nur alt. Trainer Carlo Ancelotti nominierte zahlreiche Spieler jenseits der 30: Alisson, Ederson, Weverton, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Casemiro, Fabinho und weitere.

Das ist nicht automatisch ein Nachteil. Erfahrung gewinnt Turnierspiele. Aber Brasilien wirkt dadurch weniger explosiv als der Mythos, den das Land selbst gerne wiederbeleben würde. Früher stand die Seleção für Überfall, Tempo, Straßenfußball und pure Spielfreude.

Heute stehen in vielen Mannschaftsteilen Spieler, die viel gesehen haben, aber nicht mehr jeden Gegner körperlich dominieren. Der wichtige und konsequente Umbruch wurde - mal wieder - verpasst. Doch schauen wir uns den Kader genauer an. Im Tor hat Brasilien keine große Baustelle.

Alisson dürfte als Nummer eins in das Turnier gehen. Der 33-Jährige bringt Erfahrung, Ruhe und internationale Klasse mit. Für eine Mannschaft, die offensiv viel will, ist ein verlässlicher Torhüter besonders wichtig. Ederson ist die starke Alternative.

Sein Spiel mit dem Ball ist außergewöhnlich, seine langen Pässe können Pressinglinien überspielen und Angriffe direkt einleiten. Trotzdem spricht vieles für Alisson, weil er als klassischer Turnierkeeper noch etwas mehr Sicherheit ausstrahlt. Weverton ist mit 38 Jahren als dritter Torhüter dabei. Er wird sportlich wohl nur im Notfall wichtig, gibt der Gruppe aber Routine.

Insgesamt ist das Tor eine der stabilsten Positionsgruppen im Kader. Jedoch wird hier schon unter Ancelotti deutlich: Die Zukunft scheint egal. Ederson wäre bei der nächsten WM 36 Jahre alt, Alisson 37 und Weverton 42. Mit anderen jüngeren Optionen wie Lucas Perri, Gabriel Brazao, Luiz Junior, Bento oder Kaua Santos wird nicht geplant.

In der Innenverteidigung hat Brasilien weiterhin Qualität. Kapitän Marquinhos bringt Erfahrung, Führungsstärke und Ruhe am Ball. Er ist durch den Gewinn der Champions League an höchste Intensität gewöhnt. Im Falle eines Elfmeterschießens wird er nach seinem entscheidenden Patzer im CL-Finale aber mental angekratzt sein.

Bremer steht für Härte und Zweikampfstärke, aber nicht für Top-Niveau. Trotzdem fehlt Eder Militao. Sein Tempo und seine Athletik hätten der Abwehr mehr Sicherheit gegeben, gerade gegen schnelle Gegner. Ohne ihn wird die Absicherung wichtiger.

Brasilien darf nicht zu offen werden, wenn die Außenverteidiger hoch stehen oder das Mittelfeld Bälle verliert. Die Außenverteidiger sind überraschenderweise der kritischere Bereich. Danilo und Alex Sandro bringen Erfahrung ins Team, aber nicht mehr die Dynamik früherer brasilianischer Generationen. Douglas Santos kann links stabilisieren, Wesley rechts mehr Energie geben.

Trotzdem fehlt auf diesen Positionen ein Spieler, der defensiv zuverlässig und offensiv dauerhaft gefährlich ist. Die Tage von Dani Alves oder Marcelo sind Vergangenheit. Gegen technisch starke Gegner wie Argentinien,Frankreich oder spätere K.o. -Gegner kann das wichtig werden.

Wenn Brasilien auf den Außen defensiv ins Laufen kommt, können auch nominell schwächere Teams Probleme bereiten. Das Mittelfeld ist stabil, aber nicht spektakulär. Casemiro bleibt ein Fixpunkt. Er ist nicht mehr ganz der dominante Abräumer seiner Real-Madrid-Jahre, aber seine Erfahrung, sein Stellungsspiel und seine Führungsrolle sind für Brasilien wertvoll.

Bruno Guimaraes ist der modernste Mittelfeldspieler im Kader. Er verbindet Balleroberung, Spielaufbau und Rhythmuswechsel. Wenn Brasilien Kontrolle haben will, braucht es einen starken Bruno. Neben ihm kann Lucas Paquete die kreativere Rolle übernehmen.

Paquete ist wichtig, weil Brasilien ohne Rodrygo und mit einem angeschlagenen Neymar nicht unendlich viele Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff hat. Er muss Bälle fordern, Räume finden und trotzdem diszipliniert arbeiten





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