Brasiliens WM-Hoffnung: Ancelotti - der richtige Trainer für die Seleção?

Brasilien setzt erstmals auf einen ausländischen Nationaltrainer: Carlo Ancelotti. Doch Experten wie Friederike Kromp und Christoph Kramer zweifeln an seinem Erfolg.

Brasilien befindet sich auf der Suche nach einem historischen sechsten Weltmeistertitel. Nachdem die Seleção zuletzt zweimal im Viertelfinale ausgeschieden war, soll es in diesem Jahr endlich weitergehen.

Dafür hat der brasilianische Verband sein Vertrauen in Carlo Ancelotti gelegt und damit zum ersten Mal in der Geschichte einen ausländischen Nationaltrainer verpflichtet. Doch ist der 67-jährige Italiener wirklich die richtige Wahl für diese anspruchsvolle Aufgabe? Die ZDF-Expertin Friederike Kromp, genannt Fritzy, äußert deutliche Zweifel an seinen Erfolgschancen. Sie bezeichnet die Qualifikation als eine Katastrophe, die man am besten vergessen sollte.

Ancelotti werde nun als eine Art Retter gesehen, der alles in eine andere Richtung lenken soll. Doch Kromp glaubt, dass dies sehr schwierig werde. Sie befürchtet, dass Ancelotti eher ein großer Scheinriese sei und die Wahrscheinlichkeit einer großen Enttäuschung hoch ist. Diese Einschätzung gab die Werder-Trainerin vor dem WM-Auftaktspiel Brasiliens gegen Marokko ab.

Auch Christoph Kramer, der gemeinsam mit Kromp als Experte für das ZDF bei der WM aktiv ist, zeigt sich unsicher, ob Ancelotti wirklich zur Mannschaft passt. Kramer, Weltmeister von 2014, lobt Ancelotti zwar als einen der besten Trainer, wenn es darum geht, Menschen zu führen und ihnen Freiräume zu lassen. Doch diese Fähigkeiten kämen nur bei absoluten Topstars zur Geltung. Brasilien habe zwar solche Stars wie Neymar und Vinícius Júnior, denen Ancelotti sehr guttun werde.

Dennoch gibt es für Kramer ein großes Aber: Ancelotti müsse mit dieser Mannschaft auch etwas kreieren, und ob er dafür der Richtige sei, bezweifelt Kramer. Wenn man dieser Mannschaft nur Freiheiten lasse und ihnen sage, macht mal, dann werde es nicht funktionieren. Kramer betont, dass es einer klaren taktischen Anweisung bedarf, um das immense Potenzial der brasilianischen Spieler auszuschöpfen. Bei MagentaTV äußert sich auch der ehemalige DFB-Star Mats Hummels zur brasilianischen Konstellation.

Auch er sieht Ancelotti als passend für den Real-Star Vinícius Júnior, da er ihn gut führen könne. Allerdings betont Hummels, dass Vinícius im Nationaltrikot noch Luft nach oben habe. Neun Tore in 49 Länderspielen seien zu wenig, da müsse man nicht drum herumreden. Wenn Ancelotti aus Brasiliens Talisman mehr Leistung herauskitzeln könne, dann sei auch für Brasilien bei dieser WM einiges drin.

Die Frage bleibt, ob der Italiener das richtige Rezept findet, um die Seleção zurück an die Weltspitze zu führen. Die Erwartungen sind hoch, die Zweifel jedoch ebenfalls. Die WM wird zeigen, ob Ancelotti der erhoffte Retter ist oder ob die Kritiker recht behalten





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