Brasiliens WM-Kader 2026: Rekordnation mit Titeldurst und neuem Generationswechsel

Brasilien nimmt als einzige Nation an jeder WM teil und hält mit fünf Titeln den Rekord. Trotz der langen Titelflaute seit 2002 stellt die Seleção für 2026 einen starken Kader mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Die Gruppe mit Marokko, Haiti und Schottland soll als Sprungbrett für den sechsten Stern dienen.

Brasilien , eine der traditionsreichsten Fußballnationen der Welt, steht erneut im Mittelpunkt des weltweiten Fußballinteresses. Die Seleção nimmt zum 23. Mal an einer Weltmeisterschaft s-Endrunde teil und bleibt damit das einzige Land, das bei jeder bisherigen Ausgabe des Turniers vertreten war.

Mit fünf gewonnenen Titeln hält das brasilianische Team den Rekord, konnte jedoch seit dem letzten Triumph im Jahr 2002 keinen weiteren Weltmeistertitel mehr erringen. Diese lange Durststrecke hat die Erwartungen und den Druck auf die Mannschaft in den letzten Jahren enorm erhöht, besonders vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026. Das Aufgebot Brasiliens für das Turnier setzt sich aus einer Mischung von erfahrenen Stars und vielversprechenden jungen Talenten zusammen.

Im Tor sind Alisson vom FC Liverpool, Ederson von Fenerbahçe und Weverton von Gremio die nominateden Keeper. Die Abwehr wird unter anderem von Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus Turin), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhaes (FC Arsenal), Roger Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain) und Wesley (AS Rom) gebildet. Im Mittelfeld stehen Namen wie Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) und Lucas Paqueta (Flamengo) für Spielgestaltung und Kampfgeist.

Der Angriff verspricht Torgefahr durch Spieler wie Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Igor Thiago (FC Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (FC Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth) und Vinicius Junior (Real Madrid). Diese Vielzahl an brillanten Offensivkräften weckt hohe Erwartungen bei den Fans. In der Gruppenphase der WM 2026 wird Brasilien in Gruppe C antreten. Die Gegner heißen Marokko (Spiel am 14.

Juni um 0 Uhr), Haiti (20. Juni um 2:30 Uhr) und Schottland (25. Juni um 0 Uhr). Die Partie gegen Marokko eröffnet für die Seleção das Turnier.

Obwohl die Gruppenkonkurrenz als weniger gefährlich eingestuft werden mag als andere, erfordert jedes Spiel höchste Konzentration. Besonders Haiti, das historisch als Außenseiter gilt, könnte mit seiner leidenschaftlichen Spielweise überraschen. Schottland bringt traditionell Kampfstärke und Mannschaftsgeist mit. Brasilien muss diese Hürden meistern, um das Achtelfinale zu erreichen und den ersehnten sechsten WM-Titel anzustreben.

Der Erfolg hängt dabei nicht nur von der individuellen Klasse der Stars ab, sondern auch von der taktischen Flexibilität und dem Zusammenhalt der Mannschaft unter der Führung des Trainers





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