Tatiana Santo Domingo heiratete 2013 den Sohn von Prinzessin Caroline von Hannover, Andrea Casiraghi. Und doch lebt sie weitestgehend privat. BUNTE.de blickt zu ihrem Geburtstag auf ihr Leben.

Tatiana Santo Domingo heiratete 2013 den Sohn von Prinzessin Caroline von Hannover, Andrea Casiraghi. Und doch lebt sie weitestgehend privat. BUNTE.de blickt zu ihrem Geburtstag auf ihr Leben.

sind seit mehr als einem Jahrzehnt verheiratet, führen eine Bilderbuch-Ehe mit drei gemeinsamen Kindern: Alexandre Andrea Stefano , India und Maximilian Rainier . Doch dafür, dass das Paar schon so lang zusammen durchs Leben geht, wissen wir vergleichsweise wenig über Tatiana. Zu ihrem 43. Geburtstag am 24.

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November fassen wir zusammen, was ihr über sie wissen müsst. Pascal Le Segretain - SC Pool - Corbis/Getty ImagesAndreas Schwester Charlotte Casiraghi . Charlotte und Tatiana gingen einst gemeinsam aufs Gymnasium in Fontainebleau, so kreuzten sich dann später auch die Wege mit Caroline von Hannovers Sohn. Ein Glück, denn Tatiana war in jungen Jahren bereits viel herumgekommen, hatte nach der Geburt in New York mit ihrer Familie in Paris und Genf gelebt.

Wie hoch da die Chancen standen, in all dem Hin und Her ihren Andrea kennenzulernen? Nicht nur Andrea Casiraghis Familie ist dank der Zugehörigkeit zur Grimaldi-Linie sehr bekannt, auch Tatianas Vorfahren sind keine unbeschriebenen Blätter. Ihr Großvater war Julio Mario Santo Domingo , der für seine Brauerei „Colombian Bavaria“ bekannt und damit einst als zweitreichster Mann Kolumbiens galt.

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Mit dessen Tod erbte die heutige Schwiegertochter von Prinzessin Caroline ein Sechstel des Vermögens ihres Opas, zudem besitzt sie Anteile an der Holdinggesellschaft ihrer Familie. Tatiana Santo Domingo ist beim Nationalfeiertag in Monaco in bester Gesellschaft. Hier plaudert sie mit Charlotte Casiraghi und Beatrice Borromeo. Das reichte der 43-Jährigen allerdings nicht.

Der Unternehmergeist wurde ihr schließlich in die Wiege gelegt – ihre Mutter Vera Rechulski war Model und führte eine eigene Boutique, ihr Vater war Geschäftsmann. So verwundert es kaum, dass die modeinteressierte Tatiana nach einigen Arbeitserfahrungen in der Mode- und im Modejournalismus ihre eigene Modemarke gründete. Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin und Freundin Dana Alikhani führt sie seit 2011 das Londoner Label „Muzungu Sisters“, das für seine handgemachten und bunt gemusterten Pieces bekannt ist.

Die Gründerinnen modeln am liebsten selbst für ihre Kleider und sogarAbgesehen von den Fashionfotos teilt Tatiana Santo Domingo nur wenig aus ihrem Leben mit der Öffentlichkeit. Nach sieben Jahren Beziehung mit Andrea Casiraghi gaben die beiden im Sommer 2012 ihre Verlobung bekannt.

Ihre standesamtliche Hochzeit im Fürstenpalast von Monaco sowie auch die kirchliche Hochzeit in Rougemont fanden allerdings ganz ohne Fotografen statt, erst zehn Jahre nach dem Jawort teilte eine Freundin überhaupt erst ein Foto von ihr im Brautkleid in einer Instagram-Story. Happy Family: Alexandra von Hannover und Partner Ben Sylvester Strautmann posieren mit Andrea Casiraghi und Ehefrau Tatiana beim Monaco Grand Prix. Nur selten treten Andrea und Tatiana gemeinsam mit ihren Kindern vor die Kamera.

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Der Nationalfeiertag in Monaco bildet dabei meist eine Ausnahme. Auch dieses Jahr zeigte sich die fünfköpfige Familie in eleganten Looks an der Seite der restlichen Fürstenfamilie Monacos . Modisch setzte Tatiana dabei in einem Samtmantel in Dunkelblau auf Zurückhaltung, ganz anders, als man es vielleicht privat von ihr erwarten würde. Hier zeigt sich: Öffentlichkeits- und Privatangelegenheiten werden streng getrennt.

Und das ist auch ihr gutes Recht. Happy Birthday, Tatiana Santo Domingo!