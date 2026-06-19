Eine repräsentative Studie zeigt: Frauen wünschen sich bei der Haarentfernung zu Hause geringen Zeitaufwand und lang anhaltende Ergebnisse - besonders vor Reisen. Die IPL-Geräte Braun Skin i-expert IPL und Braun Silk-expert Pro 5 IPL bieten eine Ganzkörperlösung mit verschiedenen Aufsätzen und versprechen bis zu zwei Jahre glatte Haut. Als Testsieger ausgezeichnet kombinieren sie Technologie, Sicherheit und Komfort für flexible Haarentfernung vor dem Urlaub.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit für viele Menschen auch der Sommerurlaub. Vor der Urlaubszeit suchen viele nach einer langanhaltenden Haarentfernung smethode, die sich einfach zu Hause in den Alltag integrieren lässt, zuverlässig funktioniert und bereits im Vorfeld planbare Ergebnisse liefert.

Eine repräsentative Appinio-Studie aus dem Jahr 2026 zeigt, dass knapp 75 Prozent der befragten Frauen einen geringen Zeitaufwand schätzen und gleichzeitig eine Methode wünschen, die an unterschiedlichen Körperzonen effektiv wirkt und über längere Zeit anhält - insbesondere dann, wenn Reisen, Strandaufenthalte oder Ortswechsel anstehen. Nutzerinnen von IPL-Geräten berichten in der Studie von hoher Wirksamkeit, vor allem an den Beinen, den Achseln und im Intimbereich.

Damit bestätigt die Erhebung, dass IPL eine vielseitige und planbare Methode zur Haarentfernung zu Hause ist - ideal für alle, die ihre Haarentfernung vor dem Urlaub strukturiert angehen möchten. Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen genau an diesen Bedürfnissen an. Sie verbinden Technologie, Effektivität, Komfort und Preis-Leistung und bieten ganzheitliche Lösungen für Frauen, die sich bei der Haarentfernung schnelle und langanhaltende Ergebnisse wünschen.

Als Testsieger bei BILD.de steht das Braun Skin i-expert IPL zusätzlich für eine benutzerfreundliche IPL-Haarentfernung für zu Hause. IPL steht für Intense Pulsed Light. Das IPL-Gerät sendet Lichtimpulse aus, die auf das Haar unter der Hautoberfläche gerichtet sind. Das Licht zielt speziell auf das Melanin in der Haarwurzel ab und versetzt den Haarfollikel in einen Ruhezustand, wodurch die Entwicklung des Haarwachstums verlangsamt und gestoppt wird.

Mit bis zu zwei Jahren glatter Haut bieten beide Geräte eine langfristige Lösung im Bereich der Haarentfernung und stellen eine Alternative zur professionellen Laser-Haarentfernung für den Heimgebrauch dar. Für viele Anwenderinnen bedeutet das: Bei konsequenter Behandlung wenige Wochen vor dem Urlaub können sie den Urlaub haarfrei genießen - ohne zusätzlichen Aufwand während der Reise.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügen über passgenaue Aufsätze für unterschiedliche Körperbereiche: einen Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme, einen Standardaufsatz für Achseln, einen Aufsatz für Brust und Rücken, einen Präzisionsaufsatz für den Intimbereich sowie einen Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere Bereiche. Diese Vielfalt macht die Geräte zu einer führenden Lösung für die ganzheitliche, langanhaltende Haarentfernung zu Hause - unabhängig davon, ob die Anwendung auf größere Flächen oder sensible Bereiche abzielt.

Unter anderem wurde deswegen das Braun Skin i-expert IPL im aktuellen Vergleichstest von BILD.de als Testsieger ausgezeichnet. Expertinnen bestätigen die schnelle Wirksamkeit der Braun IPL-Geräte. Laut Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist Research & Development bei Braun, können Nutzerinnen bereits nach einer bis drei Anwendungen sichtbare Ergebnisse erzielen. Diese frühen Ergebnisse sind insbesondere vor Reiseantritten relevant, da sie eine flexible Planung ermöglichen.

Im Vergleich zu klassischen Methoden wie Waxing oder Sugaring, die häufigere Wiederholungen und höheren zeitlichen Aufwand erfordern, bieten das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine flexible und langanhaltende Lösung. Braun setzt mit diesen IPL-Geräten Maßstäbe im Bereich moderner Haarentfernung zu Hause. Die Kombination aus ausgereifter Technologie, nutzerfreundlicher App-Guidance und hohen Sicherheitsstandards macht die IPL-Behandlung sowohl effektiv als auch sicher.

Wer seine Haarentfernung vor dem Urlaub strukturiert angehen möchte, erhält mit den Braun IPL-Geräten eine zuverlässige Routine aus Effizienz, Genauigkeit und Komfort. Die Geräte sind darauf ausgelegt, verschiedene Hauttypen und Haarbereiche zu behandeln, und liefern bei regelmäßiger Anwendung langanhaltende Ergebnisse. Damit sind sie besonders für Reisen und längere Urlaube geeignet, bei denen man aufwändige Haarentfernung vor Ort vermeiden möchte. Die Investition in ein IPL-Gerät von Braun zahlt sich langfristig durch Zeitersparnis und weniger Nachbehandlungen aus.

Die IPL-Technologie revolutioniert die Haarentfernung zu Hause und bietet eine bequeme Alternative zu teuren Salonsitzungen





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