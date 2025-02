Braunblätter bei Pflanzen: Ursachen und Pflegetipps

Bist du besorgt über braune Blätter an deinen Pflanzen? Keine Sorge, das ist oft ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt, aber mit den richtigen Maßnahmen kannst du deine Pflanzen wieder zum Blühen bringen. In diesem Text erfährst du die häufigsten Ursachen für braune Blätter und wie du sie bekämpfen kannst.

Dein grüner Daumen schien endlich gefunden zu sein, und der Traum vom eigenen kleinen Topfpflanzen-Dschungel lag in greifbarer Nähe – und dann siehst du ein braunes Blatt. Wenn deine Pflanze braune Blätter entwickelt, ist das in der Regel ein Warnzeichen, dass etwas nicht stimmt. Keine Panik, wir erklären dir die möglichen Ursachen und was du dagegen tun kannst. \Die richtige Wassermenge zu finden ist eine Kunst.

Egal, ob du zu viel oder zu wenig gießt, beide Varianten können zu Problemen führen. Hast du deine Pflanze in letzter Zeit zu wenig gegossen? Kein Problem, das lässt sich relativ leicht beheben. Beginne am besten vorsichtig beim Wurzelballen mit dem Gießen. Sollte die Erde bereits sehr trocken sein, kannst du die Pflanze herausnehmen und die Wurzeln für eine Minute in Wasser tauchen. Achte dabei darauf, dass das Wasser nicht zu kalt ist. Aber auch das Gegenteil kann eintreten: Vielleicht hast du es zu gut gemeint und deiner Pflanze zu viel Wasser gegeben. Um zukünftige Übertretungen zu vermeiden, achte darauf, dass im Übertopf genug Platz ist, damit überschüssiges Wasser besser ablaufen kann. Fundst du verfaulte Wurzeln, schneide sie am besten weg. Sollte sich Schimmel gebildet haben, kannst du die Pflanze umtopfen – das ist auch eine sinnvolle Maßnahme, falls sich die Pflanze nicht erholt. Darüber hinaus solltest du ihr eine Pause gönnen, bis du ihr das nächste Mal Wasser gibst. \Zu viel oder zu wenig Sonnenlicht: Die meisten Pflanzen sind mit beiden Varianten nicht zufrieden. Bevor du dir eine Pflanze anschaffst, informiere dich darüber, ob sie viel oder wenig Sonnenlicht benötigt. Je nach Tageslicht, das in deine Wohnung fällt, sind einige Sorten möglicherweise nicht überlebensfähig. Als Faustregel kannst du dir merken: Sukkulenten benötigen direktes Sonnenlicht. Dazu gehören auch Kakteen. Dunkelgrüne Pflanzen mit zarteren, glatten Blättern brauchen eher Abstand zu direktem Licht. Dazu zählen zum Beispiel die beliebte Monstera, Farne oder Palmen.





