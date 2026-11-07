Brauner versus weißer Zucker: Mythos der Gesundheit entlarvt

Gisela Olias vom Leibniz-Institut erklärt, dass brauner und weißer Zucker fast identisch sind. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor mehr als 50 g Haushaltszucker pro Tag.

Die Annahme, dass brauner Zucker eine gesunde Alternative zu weißem Haushaltszucker darstellt, ist wissenschaftlich unhaltbar. Experten vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München entlarven diesen weitverbreiteten Irrglauben. Beide Varianten bestehen überwiegend aus Saccharose, wobei brauner Zucker zu nahezu 97 Prozent und weißer zu praktisch 100 Prozent aus diesem Zweifachzucker besteht.

Näher an der Natur oder nur Marketing?

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Zuckersorten liegt nicht in ihrer grundlegenden chemischen Zusammensetzung, sondern in den enthaltenen Begleitstoffen. Während weißer Zucker fast ausschließlich aus reiner Saccharose gewonnen wird, enthält brauner Zucker kleine Mengen an Melasse, Karamellsirup oder anderen Farbstoffen. Diese Zusätze verleihen dem Produkt seine typische braune Farbe und können leicht würzig-karamellige Geschmacksnoten hinzufügen. Es handelt sich bei braunem Zucker jedoch nicht automatisch um ein unverarbeitetes Naturprodukt. Die Bezeichnung "brauner Zucker" beschreibt lediglich die optische Erscheinung und sagt nichts über einen höheren Nährwert oder eine schonendere Herstellung aus.

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Unterschiedliche Rohstoffquellen und Herstellungsprozesse

Häufig wird brauner Zucker mit Zuckerrohr in Verbindung gebracht, was jedoch nur teilweise stimmt. Rohrohrzucker aus Asien bleibt beispielsweise unvollständig gereinigt und behält dabei die bräunliche Melasse aus dem Herstellungsprozess bei. In Deutschland wird brauner Zucker jedoch oft aus Zuckerrüben gewonnen. In diesem Fall wird weißem Zucker nachträglich Karamellzuckersirup oder Melasse beigemischt. Auch Zuckerpalmen dienen gelegentlich als Rohstoffbasis. Somit sind die Herstellungswege höchst unterschiedlich, und die Quelle des Zuckers allein bestimmt nicht die Qualität oder die gesundheitlichen Auswirkungen des Endprodukts.

Saccharose ist der dominante Inhaltsstoff

Saccharose, auch bekannt als Haushaltszucker, ist ein Zweifachzucker, der sich chemisch aus jeweils einem Glukose- und einem Fruktose-Anteil zusammensetzt. Dieser Grundbaustein bestimmt die Wirkung des Zuckers auf den menschlichen Körper maßgeblich. Die Restbestandteile im braunen Zucker können aus unterschiedlichen Substanzen bestehen, tragen aber nicht signifikant zu einer gesünderen Bewertung bei. Die kleine Menge an zusätzlichen Stoffen reicht bei weitem nicht aus, um die intensive Wirkung der Saccharose auf den Blutzuckerspiegel oder die Kariesanfälligkeit zu kompensieren. Die visuelle Täuschung durch die Farbe führt dazu, dass Verbraucher unbewusst höhere Mengen konsumieren, da sie das Produkt als natürlicher einstufen.

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Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation

Gisela Olias vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München betont, dass die Dosis das Gift macht. Egal, ob weißer oder brauner Zucker gewählt wird, die gesundheitlichen Risiken bleiben vergleichbar. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat daher klare Richtlinien zur Reduzierung des Zuckerkonsums herausgegeben. Die empfohlene Obergrenze für den Verzehr von Haushaltszucker liegt bei weniger als 50 Gramm pro Tag, basierend auf einer geschätzten täglichen Gesamtenergiezufuhr von 2000 kcal. Diese Grenze gilt für alle Arten von zugesetztem Zucker, unabhängig von seiner Herkunft oder Farbe.

Gesellschaftlicher Kontext und steuerliche Maßnahmen

Trotz der klaren wissenschaftlichen Fakten herrscht in der Bevölkerung eine ambivalente Haltung gegenüber Zuckerkonsum. Einerseits schätzt man die kulinarischen Eigenschaften des Zuckers: Er bringt Aromen zur vollen Entfaltung, unterstützt das Aufgehen von Hefeteig und verhilft Plätzchen zu einer appetitlichen Farbe sowie einem knusprigen Äußeren. Andererseits wird Zucker mit erheblichen Gesundheitsrisiken wie Karies, Diabetes oder Adipositas in Verbindung gebracht. Diese Dubiosität spiegelt sich auch in der Politik wider. Die Bundesregierung ringt mit Fragen zur Zuckersteuer, um den unbedachten Verzehr zu reduzieren. Die differenzierte Betrachtung zeigt jedoch, dass ein Fokus auf die Gesamtmenge des Zuckers sinnvoller ist als die Wahl zwischen farblichen Varianten.