Braunkohleausstieg in NRW: Experten warnen vor Stromknappheit

Energieökonomen und CDU-Politiker kritisieren das vorgezogene Braunkohle-Aus unter Robert Habeck. Drohen der Region Stromknappheit und explodierende Preise?

Die politische Entscheidung des früheren Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck, den Ausstieg aus der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen vorzeitig voranzutreiben, stößt auf heftigen Widerstand führender Experten. Was im Jahr 2022 als gemeinsames Projekt der schwarz-grünen Landesregierung und der Bundesregierung initiiert wurde, wird heute von zwei prominenten Energieökonomen als massives Standortrisiko für den Industriestandort bewertet. Die warnenden Stimmen weisen darauf hin, dass diese politische Weichenstellung zu erheblichen Versorgungsengpässen führen kann.

Warnungen von Manuel Frondel zur Versorgungssicherheit

Der Energieökonom Manuel Frondel warnt ausdrücklich davor, dass das vorzeitige Ende der Braunkohleförderung ohne ausreichende Alternativen nicht funktionieren wird. Er argumentiert, dass ein solcher Schritt das Risiko erheblich erhöht, die Versorgungssicherheit zu gefährden und die Strompreise weiter ansteigen zu lassen. Frondel prognostiziert sogar, dass der aktuelle Beschluss zur Kohleabschaltung später vor Gericht gekippt werden könnte, um katastrophale Szenarien zu verhindern.

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Die Angst vor Stromknappheiten und explodierenden Preisen ist dabei kein theoretisches Szenario, sondern eine konkrete Befürchtung, die Frondel in Interviews mit dem WDR und dem Kölner Stadt-Anzeiger deutlich macht. Seine Analyse zeigt, dass die aktuellen Pläne keine sichere Brücke zu einer stabilen Energiezukunft schlagen, sondern die Region in eine Krisensituation manövrieren könnten, die wirtschaftliche Schäden nach sich zieht.

Kritik der CDU an den Reserve-Gaskraftwerken

Auch aufseiten der Opposition gibt es massive Bedenken, insbesondere von Politikern der CDU, die die Pläne der rot-grünen Koalition kritisch hinterfragen. Ein führendes Mitglied der CDU betont, dass nach den Ausschreibungen für Reserve-Gaskraftwerke genau geprüft werden müsse, ob diese Kapazitäten den Ausfall der Braunkohle tatsächlich kompensieren können. Die Sorge gilt hierbei vor allem den Wintern der Jahre 2031 und 2032 als besonders kritische Phasen.

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Derzeit sieht die Lage so aus, dass Nordrhein-Westfalen in den beiden genannten Wintereis Perioden durchaus mit Versorgungsproblemen rechnen muss. Es ist daher dringend notwendig, den bisherigen Zeitplan für den Kohleausstieg einer erneuten, rigorosen Überprüfung zu unterziehen. Die Politik steht vor der Aufgabe, sicherzustellen, dass die Lücken, die durch das Ende der Braunkohle entstehen, zuverlässig geschlossen werden können, bevor es zu Engpässen kommt.

Lückenschluss durch Gas und politische Taktik

Das primäre Instrument zur Überbrückung der entstehenden Lücke sind neue Gaskraftwerke, die jedoch zeitlich nicht nahtlos anschließen. Bei einer ersten Ausschreibung wurden Nordrhein-Westfalen zwar 2,1 Gigawatt an Leistung zugesprochen, was exakt 41 Prozent der insgesamt benötigten Reserven entspricht. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese Anlagen teilweise erst im Jahr 2031 ans Netz gehen werden, also genau ein Jahr nach dem von Robert Habeck aushandelten Termin für den Kohleausstieg.

Eine zweite Ausschreibung für weitere Kapazitäten ist für das Jahr 2027 geplant, was jedoch nichts an der aktuellen Diskrepanz im Zeitplan ändert. FDP-Fraktionschef Henning Höne sieht in der Fortsetzung dieser Pläne eine politische Taktik. Er vermutet, dass die schwarz-grüne Koalition verhindern möchte, dass das Prestigeprojekt des vorgezogenen Kohleausstiegs noch vor der nächsten Wahl abgeräumt werden muss, obwohl die fachlichen Bedenken und die realen Versorgungsrisiken weiterhin bestehen.