Braunschweig bleibt in der BBL - Wildcard ermöglicht Lizenz trotz Abstieg

Die Braunschweiger Löwen sichern sich dank einer 800‑tausend‑Euro‑Wildcard die Lizenz für die nächste EasyCredit BBL‑Saison, obwohl sie abgestiegen sind. Der Verein sammelt Geld von Gesellschaftern, Sponsoren und Fans, während die Liga über die Verwendung der Mittel entscheidet.

Die Gesellschafterversammlung der Basketball‑Bundesliga GmbH hat am Mittwoch einen außergewöhnlichen Beschluss gefasst: Der 17. platzierte Verein Braunschweig Löwen erhält dank einer Wildcard ‑Zahlung von 800 000 Euro die Lizenz für die kommende Saison.

Damit bleibt das Team trotz des Abstiegs aus der EasyCredit BBL auf höchstem Niveau. Vereinschef Nils Mittmann (47) bedankte sich im Anschluss für das Vertrauen, das dem Basketball‑Standort Braunschweig entgegengebracht werde, und betonte, dass nun die Aufgabe liege, den Platz in der Liga zu rechtfertigen. Die Entscheidung fiel, weil der Aufsteiger aus der 2. Liga, Kirchheim, trotz erreichten Finaleinzugs im Pro‑A‑Turnier auf die Lizenz verzichtete.

Die hohen finanziellen Vorgaben und die Mindestanforderungen an Hallengröße hätten ein sofortiges Aufsteigen für den Kirchheimer Klub unwahrscheinlich gemacht. Braunschweig nutzte daraufhin die Möglichkeit, eine umstrittene Wildcard zu beantragen. Mittmann mobilisierte parallel Hauptgesellschafter, Sponsoren und die treuen Anhänger, um die geforderte Summe aufzubringen, und sammelte die 800 000 Euro zusätzlich zum regulären Etat. Die Liga bestätigte, dass alle formellen Bedingungen seitens des Vereins erfüllt seien, und stellte damit die Lizenz des Absteigers MLP Academics Heidelberg als endgültig fest.

Das Ergebnis des letzten Spieltags ließ die Löwen einen überraschenden Sieg gegen die Niners Chemnitz mit 104 : 90 verbuchen - ein Erfolg, der die Verhandlungschancen für die Wildcard deutlich stärkte. Mittmann zeigte sich überzeugt, dass das Team im nächsten Jahr deutlich besser performen werde und erklärte, dass jede Investition getätigt werde, um die sportliche Qualität zu erhöhen. Dennoch erinnert die jüngere Geschichte daran, dass die Wildcard kein Garant für den Verbleib in der BBL ist.

Die einzigen Mannschaften, die in den vergangenen Jahren dank einer Wildcard den Aufstieg erzielten, blieben nicht dauerhaft in der Liga: Crailsheim scheiterte 2015, Gießen 2021 und Frankfurt 2022 fielen in der darauffolgenden Saison wieder ab. Die Arbeitsgemeinschaft Basketball‑Bundesliga, also die 18 Klubs, wird nun entscheiden, wie die eingeworbenen Mittel verwendet werden. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es lediglich, dass die Clubs gemeinsam über die Mittelverwendung abstimmen, ohne nähere Angaben zu konkreten Projekten.

Der Fall Braunschweig wirft ein Schlaglicht auf die strukturellen Herausforderungen der BBL. Während die Lizenzvergabe einerseits sportlichen Wettbewerb sichern soll, stellt die finanzielle Hürde für kleinere Vereine ein erhebliches Hindernis dar. Hinter der Wildcard‑Entscheidung steckt ein komplexes Zusammenspiel aus sportlichen Kriterien, wirtschaftlichen Möglichkeiten und politischem Willen innerhalb der Liga. Beobachter vermuten, dass die Liga künftig ihre Lizenzbedingungen überarbeiten könnte, um ein nachhaltigeres Gleichgewicht zwischen sportlicher Leistung und finanziellem Aufwand zu schaffen.

Für die Braunschweiger Fans bleibt jedoch vorerst ein Grund zur Hoffnung: Das Team wird in der kommenden Saison wieder in der ersten Basketball‑Liga Deutschlands vertreten sein - ein Ergebnis, das sowohl sportlich als auch emotional von großer Bedeutung ist





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Basketball-Bundesliga Wildcard Braunschweig Löwen Lizenzvergabe Abstieg

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