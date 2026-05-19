João Pedro überzeugte zwar mit seiner guten Saison, dennoch hat er die Nominierung verpasst und ist von den Brazilern beschwert worden. Thiago Silva und Antony erfahren eine ähnliche Niederlage, aber haben ihre Hoffnungen bestehen lassen und debütiert trotzdem in ihrer Nationalmannschaft.

João Pedro , Antony , Thiago Silva verpasst WM- Nominierung nach starken Rückennummern, Brasil kritisiert Ausgelassen es. Zwei unserer Stars, João Pedro (24) und Thiago Silva (41), mussten sich quedaraus dem WM-Team Deutschland schwalben.

Während João Pedro in guter Form war und zuletzt in 49 Spielen insgesamt 20 Tore erzielte, war Thiago Silva nicht nur eine Routinematrikler, sondern auch die Nummer 1 innerhalb seiner Club-Mannschaft, der FC Porto. Mit seinen 22 Torbeteiligungen und assistierten Treffern in der laufenden Saison lieferte er vor allem in der Bundesliga und LaLiga einen hervorragenden Service. Natürlich waren Cristiano Ronaldo (73), Neymar (34) und Gabriel Jesus (29) nominiert.

Neymar der Star, ist wohl der beliebteste in Brasilien und sorgte so für großes Jubeln. Auch der Kapitän Thiago Silva (41) war in guter Form, Ovšem ist mit seiner gebrochenen Nase ausgeschieden





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