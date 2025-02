Breaking Bad Star Bryan Cranston Weigert sich immer wieder für die Animationsserie

Eine neue Animationsserie, die mit einem beeindruckenden Cast aufwartet, kämpft seit Jahren um die Zusage von Bryan Cranston aus Breaking Bad.

Eine Animation sserie mit einem beeindruckenden Cast, die viele legendäre Schauspieler als Synchronsprecher für Helden und Schurken gewinnen konnte. Doch einen besonderen Schauspieler aus Breaking Bad scheint es trotz wiederholter Versuche nicht zu bekommen. Mark Hamill wird Art Rosenbaum verleihen. Es gibt jedoch einen Wunschkandidaten aus Breaking Bad , den die Macher der Serie bisher nicht gewinnen konnten, obwohl sie es laut eigener Aussage jede Staffel versuchen: Bryan Cranston .

Man will unbedingt Bryan Cranston an Bord haben. Was die Traumbesetzung angeht, so bieten wir Bryan Cranston wohl in jeder Staffel eine Rolle an. Das ist zu unserer Tradition geworden, und seine Tradition ist, dass er uns abweist. Aber wir kommen wieder auf dich zu, Bryan, und wir werden sehen, was beim nächsten Mal passiert. Daumen drücken! Bryan Cranston ist im wahrsten Sinne des Wortes der einzige Schauspieler, der uns eine Absage erteilt hat.Ein paar Breaking-Bad-Kollegen haben der Serie aber zugesagt. Aaron Paul, der in Breaking Bad Jesse Pinkman spielt, wird in der aktuell laufenden 3. Staffel der Serie den neuen Schurken Powerplex spielen. Auch Jonathan Banks, der in Breaking Bad Mike spielt, wird eine noch unbekannte Rolle übernehmen.





