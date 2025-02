Brechtfestival lässt 48 Stunden tanzen

Das Brechtfestival in Augsburg beginnt am 21. Februar und bietet in diesem Jahr einen besonderen Höhepunkt: einen zweitägigen Tanzmarathon „Die 48 Stunden von Augsburg“. Neben dem Tanzmarathon gibt es noch viele weitere Attraktionen wie Konzerte, Theateraufführungen und eine Wrestling-Show.

Im Jahr 2023 ist das Brechtfestival in Augsburg von Freitag, den 21. Februar, bis Sonntag, den 23. Februar, zu Gast. Das Festival, das dem berühmten Theater star Bertolt Brecht gewidmet ist, bietet dieses Jahr ein besonderes Highlight: einen zweitägigen Tanzmarathon „Die 48 Stunden von Augsburg “. An den Dauertanzveranstaltungen, die in den 1920er Jahren in den USA populär wurden, erinnern sich elf Teilnehmer, die die Herausforderung der 48 Stunden-Performance annehmen.

\Das Programm des Festivals bietet neben dem Tanzmarathon aber auch viele andere Attraktionen. Es erwarten Besucher Konzerte, Theateraufführungen, und sogar eine Wrestling-Show mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum in Metropolen. Das Staatstheater Augsburg präsentiert mehrere Stücke, darunter Brechts Klassiker „Mutter Courage und ihre Kinder“. Zudem feiert am 22. Februar die Uraufführung der Auftragsproduktion „Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht“ Premiere. Der Autor Dietmar Dath hat laut Staatstheater einen „visionären und temporeichen Text geschrieben, in dem er den KI-Hype, New Work und die gescheiterten Philosophien der Postmoderne in einem Lehrstück für das 21. Jahrhundert lustvoll aufeinander krachen lässt“. \Der Tanzmarathon findet im Festivalzentrum, einem ehemaligen Möbelhaus, statt und beginnt am 28. Februar, zum Abschluss der Veranstaltungsreihe. Wer die 48 Stunden Dauertanz schafft, unterbrochen nur von kurzen Pausen, wird mit 5.000 Euro Preisgeld belohnt. Begleitet werden die Langstrecken-Teilnehmer von mehreren Kurz-Tanzwettbewerben, die sich zum Beispiel mit Volkstänzen befassen. Auch eine nächtliche Rollerdisco-Party zu den Discosounds der 1970er Jahre ist geplant sowie ein Ableger des bekannten frühmorgendlichen Kocherlballs am Chinesischen Turm im Englischen Garten in München. Für den aktuellen Festivalchef Julian Warner ist es das letzte Kulturfest als Leiter. Das Regie-Duo Sahar Rahimi und Mark Schröppel wird dann von 2026 bis 2028 als künstlerische Leitung das Brechtfestival übernehmen. Die Leitung wird immer im Drei-Jahres-Rhythmus neu vergeben. Namensgeber Brecht (1898-1956) wuchs in Augsburg auf und wurde später in Berlin zu einem der weltweit bekanntesten Theaterschaffenden und Autoren. Früher hatten Brecht und die Menschen seiner Geburtsstadt ein angespanntes Verhältnis zueinander. Dokumentiert wurde dies mit dem Läster-Spruch „Das Schönste an Augsburg ist der Schnellzug nach München“, der lange Brecht zugeschrieben wurde, aber tatsächlich wohl nicht von ihm stammt. Umgekehrt wollten Verantwortliche der schwäbischen Großstadt einst mit dem linken Theaterstar nichts zu tun haben. Heute wird in Augsburg auch mit einem kleinen Museum in Brechts Geburtshaus an den Künstler erinnert





